Главный акушер-гинеколог минздрава Раиса Асылбашева рассказала «Клоопу», что женщина поступила в роддом на 7 месяце беременности.

«Она поступила с вирусными проявлениями, роды были разрешены с помощью кесарево сечения, двое детей родились недоношенными и сейчас находятся на втором этапе выхаживания», — рассказала Асылбашева.

Она также добавила, что два ПЦР-теста показали у женщины отрицательный результат на коронавирус, однако третий тест, который делался перед смертью женщины, оказался положительным.







«После операции у нее развилась пневмония. Мы не смогли ее спасти. Она скончалась на пятые сутки от легочной недостаточности», — сказала Асылбашева в интервью информагентству 24.kg.

По информации минздрава, 27-летняя женщина умерла в Клиническом родильном доме №2 с поврежденным диагнозом COVID-19. Данные о смерти женщины зарегистрировали в статистику на 30 июня.

За все время пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 57 случаев смерти пациентов с COVID-19.

На 30 июня в республике зафиксировали 5 296 случаев заражения коронавирусом. Из стационаров за все время выписали 2 370 пациентов. На лечении находятся 721 пациент.