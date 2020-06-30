30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова.

По информации УВД Ошской области, Тазабекова заразилась коронавирусом и находилась в Ошской городской инфекционной больнице с 22 июня.

«Тазабековой был 71 год. Она заразилась коронавирусом во время исполнения своих обязанностей. Сейчас готовятся похороны, все карантинные нормы будут соблюдены», — говорится в сообщении УВД.







Президент Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования ее родным и близким.

«Жамал Тазабекова навсегда останется в памяти своих коллег, пациентов, родных и близких. Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким и детям, разделяю горечь невосполнимой утраты», — отметил Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что Жамал Тазабекова до конца своих дней занималась лечением пациентов и внесла свой неоценимый вклад в борьбу с коронавирусом.

«С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о смерти Жамал Тазабековой от коронавирусной инфекции. В последние недели эпидемиологическая ситуация в стране сильно обострилась, что ложится двойным бременем на плечи наших отважных медицинских работников. Очень жаль, что в этой борьбе мы теряем лучших из них», — говорится в сообщении.

Тазабекова родилась в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Ей было присвоено звание «Заслуженный врач Кыргызстана». Тазабекова работала врачом-ординатором по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерства внутренних с 1982 года.

Тазабекова не первый врач, у которого обнаружили коронавирус и не смогли вылечить. 2 мая скончалась 58-летняя специалистка бишкекской поликлиники №3 Жузумкан Кокумбаева. 2 июня в возрасте 59 лет умер врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Ошской области. Правительство выплатило компенсацию в миллион сомов семьям скончавшихся врачей.

В Кыргызстане заразившимся COVID-19 медикам правительство должно выплачивать по 200 тысяч сомов, а семьям погибших по миллиону.

На 30 июня по республике выявили 830 зараженных медработников, из стационаров выписали с выздоровлением 442 медика.