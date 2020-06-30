Глава общественного фонда Youth of Osh Акмарал Сатинбаева написала в Твиттере, что более 2 тысяч ПЦР-анализов на коронавирус были заморожены из-за отсутствия реактивов. Без реактивов невозможно выявить наличие или отсутствие коронавируса по ПЦР-анализу.

«Официальную статистику Минздрава можно, наверное, в десятки раз умножать», — предположила Сатинбаева.

Более 2000 анализов ПЦР заморожены в #Оше, так как нет реактивов, которые якобы из Бишкека должны поступить. Офиц.статистику Минздрава можно наверное в десятки раз умножать.



— Akmaral Satinbaeva (@VoiceofSouth) June 30, 2020

По словам пресс-секретаря мэрии города Ош Азамата Абсаттарова, заморожены не 2 тысячи, а 1502 образца анализов.

Он добавил, что реактивов действительно не хватает. По его словам, до этого в наличии у санэпидемстанции было 36 тысяч пробирок, но их израсходовали для проведения ПЦР-анализов.

«В санэпдемстанции сообщили, что ведутся переговоры по поставке реактивов из других стран. Неправильно утверждать, что в лабораториях санэпидемстанции их вообще нет. Их используют для анализов тяжелобольных […] Над решением этой проблемы работают соответствующие службы. Просим отнестись с пониманием», — сказал Абсаттаров.

По состоянию на 30-июня в Оше зарегистрирован 651 случай COVID-19. От болезни вылечились 215 пациентов, восемь скончались.

По всему Кыргызстану коронавирусом заразились 5 296 человек, при этом умерли 57 человек, а выздоровели 2 562.