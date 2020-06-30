Пресс-служба правительства сообщила, что у вице-премьер-министра Эркина Асрандиева ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

По данным правительства, Асрандиев продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения.

Премьер-министр Кубатбек Боронов и члены правительства сегодня, 30 июня, принесут присягу в парламенте в присутствии президента.







Помимо Асрандиева там не будет руководителя Аппарата правительства Таалайбека Темиралиева, министра культуры Азамата Жаманкулова, министра юстиции Марата Джаманкулова и министра транспорта и дорог Жаната Бейшенова – они находятся на самоизоляции как контактные лица.

27 июня пресс-служба правительства подтвердила информацию о том, что коронавирус подтвердили у 26 сотрудников аппарата правительства. Тогда сообщали о том, что среди зараженных — советник премьера Артем Новиков и неназванный помощник премьера.

Из-за того, что зараженные отправлены на лечение в домашний карантин, а контактировавшие с ними самоизолировались, большинство сотрудников работают удаленно.

28 июня все депутаты парламента сдали ПЦР-анализ на коронавирус. Тогда коронавирус в стенах парламента подтвердился у четырех депутатов и четырех сотрудников аппарата Жогорку Кенеша.

Ранее коронавирус подтвердили у 17 сотрудников аппарата президента, среди сотрудников парламента и мэрии Бишкека также есть зараженные. В том числе лечение получают некоторые депутаты и мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Президент Сооронбай Жээнбеков дважды сдавал сдал тест на коронавирус, оба показали отрицательный результат.

За сутки в Кыргызстане выявлено 279 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии зарегистрировано 5296 заражений коронавирусом. При этом умерли 57 пациентов с COVID-19.