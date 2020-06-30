Глава страны Сооронбай Жээнбеков во время последнего заседания парламента перед каникулами обратился к народу Кыргызстана. Он заявил, что после тщательной подготовки к парламентским выборам осенью этого года, осталось провести их честно.

«Я считаю, что обеспечение честных выборов и равных условий для всех партий — наиболее актуальный вопрос предстоящего периода», — сказал президент.

Он также опроверг слухи о том, что будет поддерживать ту ли иную партию и предоставит ей определенное количество мандатов, аргументировав это тем, что он был «избран служить интересам всего народа, а не партии».







«Моя опора — это мой народ. И я опираюсь не на какую-либо партию, а на свой народ. Верю Всевышнему и в мой народ. И это мне предоставляет внутреннюю свободу. Опираясь на это, на предстоящих выборах я буду стараться создать равные и справедливые условия для всех и готов работать вместе в интересах государства с любой партией, которая одержит победу на предстоящих выборах», — заявил Жээнбеков.

Также он призвал сидящих в зале заседания депутатов агитировать с соблюдением законодательства и с реальной партийной программой, без обещания золотых гор.

«Конечно, раздавать различные обещания перед выборами — естественное явление. Однако каждая партия, каждый кандидат должен рано или поздно держать ответ за свои обещания», — считает глава страны.

Президент напомнил всем депутатам, что «недопустимо разделять народ, нарушать мир в обществе и посягать на права граждан».

По закону «О выборах депутатов Жогорку Кенеша», очередные парламентские выборы должны быть назначены на первое воскресенье месяца, в котором истекает срок избрания действующего созыва — 4 октября.

Сооронбай Жээнбеков должен назначить дату выборов не позже 60 дней до этого дня, то есть до 4 июля.

Неразбериха в партиях

Депутаты одобрили 18 июня снижение избирательного порога для политпартий на выборах в парламент с 9% до 7%. Это произошло на фоне неразберихи в партиях, как в самом парламенте, так и за его пределами.

Из-за ссоры бывшего президента Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, некогда провластная партия СДПК, сейчас сошла с лидерских позиций. Скорее всего, она не пойдет на выборы из-за разбирательств в суде.

Еще одна сильная партия — «Республика — Ата-Журт» — которая также была на лидерских позициях, сейчас переживает кризис. В партии заметна неразбериха, потому что ее лидер Омурбек Бабанов ушел из политики после проигрыша на выборах президента в 2017 году.

Он заявлял, что во время и после выборов на него оказывали давление Жээнбеков и Атамбаев, угрожая довести заведенные в отношении политика уголовные дела до конца. Сейчас партию возглавляет Мирлан Жээнчороев.

Ситуация такова, что в парламенте сейчас нет сильных партий, поэтому появились новые союзы с уже действующими депутатами.

К примеру, недавно стало известно, что шесть политических партий Кыргызстана объединились в новое движение «Ата Мекен Жаны дем». Обновленным составом они будут участвовать в избирательных кампаниях и готовиться к предстоящим выборам осенью 2020 года.

Соглашение о сотрудничестве и объединении подписали Омурбек Текебаев («Ата Мекен»), Темир Сариев («Акшумкар»), Рыскелди Момбеков (СДПК), Тилек Токтогазиев (молодёжное движение «Жаны дем»), Азамат Темиркулов («Зеленый альянс Кыргызстана») и Жанар Акаев (КЛДП).

В предвыборной гонке на несостоявшихся из-за эпидемии коронавируса выборах в депутаты местных кенешей ярче всего себя показали партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» — руководителей этих партий связывают с кланом Матраимовых, с одной стороны, и кланом Жээнбековых, с другой.

Отдельно от них популярность набирает движение «Чон Казат», члены которого требуют разоблачения богатых политиков и «возвращения награбленного».