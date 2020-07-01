Мэр столицы Азиз Суракматов, вылечившийся от коронавируса, представил на брифинге 1 июля новые ограничительные меры в Бишкеке для предотвращения распространения COVID-19. Ограничения вступят в силу 2 июля.

Главное ограничение касается работы общественного транспорта — теперь автобусы, троллейбусы, маршрутки будут курсировать в будние дни утром с 7 до 10 и вечером с 17:00 до 21:00. В субботу и воскресенье муниципальный транспорт работать не будет, такое решения приняли еще две недели назад.

Службы такси в будние дни могут работать без ограничений во времени при соблюдении всех санитарных норм. В выходные дни такси работать не будет.







Торговые центры и супермаркеты будут работать с 7:00 до 19:00 ежедневно. Что касается рынков на территории Бишкека, то они будут работать с 6:00 до 17:00. Все общественные точки питания, кафе и рестораны смогут работать только с 8:00 до 20:00.

По новому режиму запрещается прокат велосипедов, несанкционированная уличная торговля, работа детских площадок, батутов, футбольных полей и других детских развлекательных заведений.

Также мэрия ограничит доступ в парки, на бульвары и площади, где возможно массовое скопление людей.

Кроме этого, вне зависимости от количества посетителей, запрещена деятельность ночных клубов, залов торжеств, баров, караоке-клубов и других увеселительных заведений.

Мэрия порекомендовала «Северэлектро» и «Бишкекводоканалу» отключать электроэнергию и воду заведениям, нарушившим запрет.

Также Суракматов заявил, что в Бишкеке не только ужесточится наказание за несоблюдение новых правил, но и участятся рейды по рынкам, торговым центрам, общественному транспорту и другим общественным местам.

«Управление внутренних дел, ГОМы и участковые должны проводить разъяснительную работу с жителями, активами районов и субъектами бизнеса на предмет соблюдения санитарных норм. Управлению здравоохранения и ЦГСЭН [Санэпидемстанции поручено] усилить работу мобильных групп для выявления очагов заражения», — сообщил мэр.

Введение режима ЧП

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что пока режим чрезвычайного положения не будет возобновлен. Причиной этому он назвал плохую экономическую ситуацию в стране.

В Кыргызстане с 22 марта действует режим чрезвычайной ситуации. С 24 марта по 11 мая в нескольких районах страны и городах Бишкек и Ош был введен более жесткий режим чрезвычайного положения.

После снятия режима ЧП в Кыргызстане заметно выросло, как и ежедневное число новых зараженных, так и количество смертей. Последние две недели о новых погибших сообщают почти каждый день.

По данным минздрава, общественный транспорт является главным источником заражений горожан. Новый режим ограничений был введен, как альтернатива режиму ЧП.

За прошедшие сутки в стране коронавирус выявлен у 439 человек, из которых 195 случаев зарегистрировано в Бишкеке.

Всего на 1 июля в Кыргызстане зафиксировано 5735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 2392 случая в Бишкеке.

По стране с выздоровлением выписались 2443 человека, 62 пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ситуация осложняется тем, что становится все больше зараженных пневмонией — по данным на 1 июля только в Бишкеке было госпитализировано 746 человек. При этом 217 человек в тяжелом состоянии, еще 79 пациентов в крайне тяжелом состоянии.