Главой города Кара-Суу в Ошской области избран Адыл Лолобаев. Об этом 1 июля сообщил Центризбирком.

По информации ЦИК, Лолобаев был единственным кандидатом на эту должность — его выдвинула партия СДПК. За Лолобаева проголосовали 30 депутатов, один отсутствовал. Из 31 депутата городского кенеша 23 представляют некогда провластную СДПК.

Его предшественник, Кутугали Козубаев, был освобожден от занимаемой должности 4 марта согласно поданному заявлению. Выборы нового мэра были назначены на 25 марта, но из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести.







В ЦИК отметили, что во время выборов были соблюдены все меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Предварительно была проведена дезинфекция, а депутатам выдали средства индивидуальной защиты. Также были установлены разметки для соблюдения дистанции полтора-два метра между участниками выборного процесса

Адылу Лолобаеву 57 лет. Новоизбранный глава города родился и вырос в селе Мады Кара-Суйского района. Начиная с 1997 года он занимал различные должности на таможенной службе, а в 2006 году был назначен заместителем начальника Ошской таможни. За последние годы Лолобаев успел побывать начальником таможни в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

В самом Кара-Суйском районе, где находится этот одноименный город, акимом является Тилек Матраимов — брат бывшего замглавы таможни Раима Матраимова. В Кара-Суйском районе проживают около 400 тысяч человек, а в городе Кара-Суу более 20 тысяч жителей. Кара-Суйский район занимает первое место по плотности населения в стране.

В апреле этого года должны были пройти выборы в некоторые местные кенеши. Однако из-за пандемии все мероприятия, связанные с выборами были приостановлены. Выборы в местные кенеши планируют провести в октябре этого года одновременно с выборами в Жогорку Кенеш.