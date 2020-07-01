Депутат Жанар Акаев дал интервью 24.kg о работе шестого созыва парламента — «самого непопулярного за историю кыргызского парламентаризма». Он подтвердил слова, сказанные ранее одним из сыновей бывшего президента Алмазбека Атамбаева — об особом влиянии соратника бывшего главы государства Икрама Илмиянова. «Клооп» приводит пересказ интервью депутата.

Когда президентом был Алмазбек Атамбаев, парламент курировал Икрам Илмиянов. Указания, как и по какому законопроекту голосовать, депутаты получали от него. Мог и SMS прислать, а мог и позвонить или на беседу пригласить. Алмазбек Шаршенович уходит, и приходит Сооронбай Шарипович. Они ссорятся, и Икрам в один день перестает быть куратором парламента. Как раз в это время нардепы должны голосовать за законопроект, а из «Белого дома» указаний нет, видимо, было тогда не до парламента.

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Многие депутаты растерялись, не знали, что делать, как голосовать. Шептались, как им понять, какую позицию при голосовании одобрит «Белый дом». Особенно смешно было смотреть, как они специально старались пройтись лишний раз мимо спикера. Проходят мимо и стараются уловить какой-нибудь сигнал, как им голосовать. А сигнала нет. Это было очень смешно.

Наш созыв — самый непопулярный за всю историю современного парламентаризма в Кыргызстане. Не нравятся какие-то депутаты нынешнего созыва? Тогда не поддерживайте их на следующих выборах. Не голосуйте за них, за те партии, с которыми они пойдут опять, и не будете краснеть, наблюдая уровень дискуссий в Жогорку Кенеше.

Я не считал и не считаю, что депутат должен гнаться за количеством инициируемых им законопроектов. Законодательная функция — одна из трех функций парламента. Но она заключается не только в том, чтобы самому писать законы. Мне и некоторым моим коллегам, например, Наталье Никитенко, приходилось в течение пяти лет буквально биться, чтобы многие законопроекты просто не прошли. Часто это было сложнее, чем выйти со своей собственной законодательной инициативой. Не могу сказать, что все получилось и мы всегда побеждали. Скорее, наоборот. Но внимание общественности привлекли.

Моей миссией в эти прошедшие пять лет было говорить людям правду. Например, о том, что лобби мукомольной отрасли внутри парламента добились для мучных магнатов освобождения от НДС до 2025-го. То есть на пять лет. Из-за этого закона бюджет недополучит около миллиарда сомов. Это при его вечном дефиците. Или поправки в Водный кодекс, когда власть сама отдала наши ледники на уничтожение. Тогда, в 2017 году, в ноябре, эти поправки буквально пропихивал аппарат президента. Абсолютно антинародная законодательная инициатива.

*В ноябре 2017 года бывший президент Алмазбек Атамбаев подписал поправки в Водный кодекс, которые позволят компании «Кумтор» бесперебойно вести работы на ледниках Давыдова и Лысый. Правозащитники и экологи неоднократно выходили на митинги выступая за сохранение ледников, заявляя, что деятельность «Кумтора» может привести к таянию ледников.

Или, из последнего, это скандал с радиочастотами. Это же миллиарды сомов.

Я не считаю себя каким-то героем. Если бы я тогда [когда его изгнали из СДПК за то, что он пошел против партии] отступил от своих принципов, перестал бы себя уважать. Честно говоря, даже если бы меня тогда, 24 марта 2017 года, не исключили из фракции СДПК, это все равно случилось бы рано или поздно.

Я всегда там был чужим. Большинство во фракции ко мне тоже относились с недоверием. Почему-то считали, что я, как бывший журналист, обязательно «солью» информацию в СМИ. Особенно, когда были какие-то закрытые заседания фракции.