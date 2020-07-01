Президент Сооронбай Жээнбеков 1 июля обсудил с премьер-министром Кубатбеком Бороновым текущую эпидемиологическую ситуацию в стране.

По данным правительства, сегодня до конца дня 750 койко-мест будут развернуты на базах общежитий ряда учебных заведений и 400 мест — в аэропорту «Манас».

Боронов также рассказал, что ведется работа по улучшению деятельности служб экстренной медицинской помощи. Из-за нехватки медработников привлекают учащихся на ординатуре и студентов старших курсов медицинских вузов. Также была усилена работа «горячей линии 118» по медицинскому консультированию людей.







Жээнбеков подчеркнул, что сдерживание распространения вируса — приоритетная задача. Также нужно своевременно принимать и размещать больных в лечебных учреждениях.

«Общественность должна получать полную и правдивую информацию по всем вопросам от Республиканского штаба, специалистов. Очень важна обратная связь с обществом. Только тогда удастся снять напряжённость и снизить распространение тревожных прогнозов», — подчеркнул президент.

Минздрав уже второй день заявляет о нехватке мест в больницах, аппаратов ИВЛ и машин скорой помощи. В конце июня два человека умерли возле Нацгоспиталя из-за пневмонии, врачи не успели их принять.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Бишкеке вновь ввели ограничения — транспорт будет работать только утром и вечером, магазины до 19:00.

Запрещен прокат велосипедов, работа детских площадок, батутов, футбольных полей и других детских развлекательных заведений. Также мэрия ограничит доступ в парки, на бульвары и площади, где возможно массовое скопление людей.

Кроме этого, вне зависимости от количества посетителей, запрещена деятельность ночных клубов, залов торжеств, баров, караоке-клубов и других увеселительных заведений.

За прошедшие сутки в стране коронавирус выявлен у 439 человек, из которых 195 случаев зарегистрировано в Бишкеке. Всего на 1 июля в Кыргызстане зафиксировано 5735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 2392 случая в Бишкеке. По стране с выздоровлением выписались 2443 человека, 62 пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ситуация осложняется тем, что становится все больше зараженных пневмонией — по данным на 1 июля только в Бишкеке было госпитализировано 746 человек. При этом 217 человек в тяжелом состоянии, еще 79 пациентов в крайне тяжелом состоянии.