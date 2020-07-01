Предпринимательница Бурул Кушбек и ее муж Расул Айдаров решили выделить свой семейный отель для размещения и лечения больных.

Об этом Бурул Кушбек рассказала в своей публикации на фейсбуке. По ее словам, регулярно поступала информация о том, что в больницах не хватает мест, поэтому семья решила использовать отель как госпиталь.

Олкодогу абалды карап туруп кайдыгер боло албадык. Жолдошум Расул Айдаров, уулубуз Руслан Айдаров, болуп кенешип ушул…



Publicerat av Бурул Аманова Onsdag 1 juli 2020

По словам сына предпринимателей Руслана Айдарова, сейчас отель не работает из-за пандемии, и семья живет там сама.

Минздрав уже второй день заявляет о нехватке мест в больницах, аппаратов ИВЛ и машин скорой помощи. В конце июня два человека умерли возле Нацгоспиталя из-за пневмонии, врачи не успели их принять.

Ранее медработники уже обращались за помощью, в том числе, и к бизнесменам. Еще в самом начале пандемии малые предприниматели и крупные компании страны перечисляли деньги на счет Республиканского штаба для дополнительных выплат врачам. Они также закупали и развозили с помощью волонтеров СИЗы и обеды для медиков и милиции, работавших во время режима ЧП.

За прошедшие сутки в стране коронавирус выявлен у 439 человек, из которых 195 случаев зарегистрировано в Бишкеке. Всего на 1 июля в Кыргызстане зафиксировано 5735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 2392 случая в Бишкеке.

По стране с выздоровлением выписались 2443 человека, 62 пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ситуация осложняется тем, что становится все больше зараженных пневмонией — по данным на 1 июля только в Бишкеке было госпитализировано 746 человек. При этом 217 человек в тяжелом состоянии, еще 79 пациентов в крайне тяжелом состоянии.