Предпринимательница Бурул Кушбек и ее муж Расул Айдаров решили выделить свой семейный отель для размещения и лечения больных.
Об этом Бурул Кушбек рассказала в своей публикации на фейсбуке. По ее словам, регулярно поступала информация о том, что в больницах не хватает мест, поэтому семья решила использовать отель как госпиталь.
По словам сына предпринимателей Руслана Айдарова, сейчас отель не работает из-за пандемии, и семья живет там сама.
Минздрав уже второй день заявляет о нехватке мест в больницах, аппаратов ИВЛ и машин скорой помощи. В конце июня два человека умерли возле Нацгоспиталя из-за пневмонии, врачи не успели их принять.
Ранее медработники уже обращались за помощью, в том числе, и к бизнесменам. Еще в самом начале пандемии малые предприниматели и крупные компании страны перечисляли деньги на счет Республиканского штаба для дополнительных выплат врачам. Они также закупали и развозили с помощью волонтеров СИЗы и обеды для медиков и милиции, работавших во время режима ЧП.
За прошедшие сутки в стране коронавирус выявлен у 439 человек, из которых 195 случаев зарегистрировано в Бишкеке. Всего на 1 июля в Кыргызстане зафиксировано 5735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 2392 случая в Бишкеке.
По стране с выздоровлением выписались 2443 человека, 62 пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
Ситуация осложняется тем, что становится все больше зараженных пневмонией — по данным на 1 июля только в Бишкеке было госпитализировано 746 человек. При этом 217 человек в тяжелом состоянии, еще 79 пациентов в крайне тяжелом состоянии.