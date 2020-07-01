Президент Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». Теперь избирательный порог на выборах снижен с 9 до 7 процентов.

Это значит, что на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут осенью, партиям нужно будет набрать не менее 7% от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а не 9%, как это было ранее.

18 июня законопроект в третьем чтении одобрили депутаты парламента большинством голосов.







В справке-обосновании авторы законопроекта отмечают, что «для прохождения 9% порога партиям необходимо иметь авторитет и поддержку среди населения, использовать большие финансовые и административные ресурсы», а снижение порога способствовало бы представительству разных партий в парламенте.

На выборах в ЖК в 2010 году в Кыргызстане избирательный порог составлял 5%, но его повысили до 7% перед выборами 2015 года. Согласно же изменениям, одобренным этим же (шестым) созывом парламента в 2017 году, желающие пройти в Жогорку Кенеш партии должны набрать не менее 9% от голосов избирателей, пришедших на участки.

Неразбериха в партиях

Депутаты заговорили о снижении порогового барьера для партий незадолго до выборов в парламент. Ситуация с партиями в парламенте и за его пределами показывает, что любому политобъединению в стране будет очень сложно набрать 9% голосов избирателей, как это сейчас прописано в законе.

Из-за ссоры бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова, некогда провластная партия СДПК сошла с лидерских позиций. Скорее всего, она не пойдет на выборы из-за разбирательств в суде.

Еще одна сильная партия — «Республика — Ата-Журт» — которая также была на лидерских позициях, сейчас переживает кризис. В партии заметна неразбериха, потому что ее прежний лидер Омурбек Бабанов ушел из политики после проигрыша на выборах президента в 2017 году. Он заявлял, что во время и после выборов на него оказывали давление Жээнбеков и Атамбаев, угрожая довести заведенные в отношении политика уголовные дела до конца. Сейчас партию возглавляет Мирлан Жээнчороев.

В парламенте сейчас нет сильных партий, поэтому появились новые союзы с уже действующими депутатами.

К примеру, недавно стало известно, что шесть политических партий Кыргызстана объединились в новое движение «Ата Мекен Жаны дем». Обновленным составом они будут участвовать в избирательных кампаниях и готовиться к предстоящим выборам осенью 2020 года.

Соглашение о сотрудничестве и объединении подписали Омурбек Текебаев («Ата Мекен»), Темир Сариев («Акшумкар»), Рыскелди Момбеков (СДПК), Тилек Токтогазиев (молодёжное движение «Жаны дем»), Азамат Темиркулов («Зеленый альянс Кыргызстана») и Жанар Акаев (КЛДП).

Выборы в местные кенеши не состоялись из-за коронавируса, но в предвыборной гонке ярче всего себя показали партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» — руководителей этих партий связывают с кланом Матраимовых, с одной стороны, и кланом Жээнбековых, с другой.

Отдельно от них популярность набирает движение «Чон Казат», члены которого требуют разоблачения богатых политиков и «возвращения награбленного».