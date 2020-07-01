Дочь бывшего президента Алмазбека Атамбаева – художница Алия Шагиева обратилась к президенту в соцсетях.

Шагиева пожаловалась, что не знает, в каком состоянии Алмазбек Атамбаев, который находится в спецполиклинике. Ранее у политика подтвердили двустороннюю пневмонию и госпитализировали из СИЗО.

Шагиева считает, что «если представители власти проявят халатность или причинят какой-либо вред [Алмазбеку Атамбаеву], они сделают хуже прежде всего себе».







Она раскритиковала власти за то, что они никак не реагируют на мирные акции граждан и сажают в тюрьмы «неудобных» людей.

«Каждый день я получаю сообщения от людей, которые готовы выйти и бороться жестче. “Когда революция?” — такое настроение у граждан своим поведением вызывает власть», — заявила Шагиева.

Дочь Атамбаева призвала президента Сооронбая Жээнбекова одуматься и не выводить людей из себя.

«Соке байкешка, не выводите людей из себя. Кыргызстанцы — народ свободолюбивый. […] Все и так видят, как вы лажаетесь. Оглянитесь на историю и посмотрите, терпел ли когда-нибудь наш народ правителей, диктующих правила, удобные только им и ущемляющие права граждан? […] Вы пробили дно. Не одумаетесь — готовьтесь к концу. Конец, как вы знаете, это всегда начало нового. Это не призыв и не пропаганда революции. Это описание очевидного», — говорится в обращении.

Алия Шагиева — дочь Раисы и Алмазбека Атамбаевых, практически не участвует в политике в отличии от сыновей Кадыра и Сеида Атамбаевых, которые возглавили новую партию Социал-демократов Кыргызстана.

Партия продвигает те же идеи и принципы, что и СДПК, которую ранее возглавлял Алмазбек Атамбаев.