Пресс-служба МЧС сообщила, что 1 июля в парке «Ынтымак» на южной магистрали загорелось сухотравье в открытом поле. При пожаре никто не пострадал.

Видео с места пожара опубликовал телеграм-канал «СейчасKG»

По данным ведомства, возгорание локализовал один пожарный расчет в 14:47.







Позже пожарные привлекли еще один расчет, с помощью которого удалось в 16:13 потушить пожар полностью.

В МЧС выясняют причину возгорания в парке.

Строительство нового парка «Ынтымак» площадью в 10 гектар началось в апреле прошлого года и обошлось в 82 миллиона сомов.

Открывал парк президент Сооронбай Жээнбеков. «Ынтымак» входит территориально в парк имени Ататюрка, в котором часть земель отдавалась чиновникам иногда даже бесплатно.

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