В Сузакском районе Джалал-Абадской области скончалась 74 летняя женщина, которая заразилась COVID-19 от сына. Он тоже умер.

Аким Сузакского района Эрмекбай Омошев сообщил «Клоопу», что умершая женщина была похоронена 26 июня с соблюдением всех карантинных норм.

«Самое плохое то, что из этой семьи 8 человек заразились коронавирусом и сейчас находятся в больнице», — сказал Омошев.







Ее 36-летний сын скончался 17 июня в Джалал-Абадской областной больнице. Он приехал из Бишкека в Сузак 11 июня для участия на поминках. Мужчина обратился в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. У него выявили коронавирус, состояние было тяжелое. Симптомы коронавируса у мужчины были еще в Бишкеке, но он не стал обращаться к врачу, а выехал на похороны.

На 1 июля в стране выявлено 5 735 случаев инфицирования COVID-19. При этом, 62 человека умерли, а 2 443 человек вылечились и выписались из больниц.

В Джалал-Абаде коронавирусной инфекцией заразились 360 человек, умерли шесть, всего считаются выздоровевшими 196.