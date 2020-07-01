Замминистра Мадемин Каратаев на брифинге 1 июля сообщил, что больницам Кыргызстана не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов.

По его данным, сейчас в стране работает всего 493 аппарата искусственного дыхания, 20 из которых выдали международные организации. Кроме того, дополнительно приобретено 109 аппаратов, которые предназначены для выделения и концентрирования кислорода из окружающей среды. Всего их по стране 610 штук.

Замминистра сказал, что сейчас необходимо еще 220 аппаратов ИВЛ и 2003 кислородных концентратора. По его словам, минздрав сейчас ведет работу по привозу нужного медоборудования.







«Мы ждем оборудование из России. 3 июля будет поступление из Китая. Минздрав ведет переговоры по поставке из Турции. В Кыргызстане такое оборудование не производится», — сообщил Каратаев.

В апреле минздрав сообщал, что половина аппаратов ИВЛ в кыргызских больницах в нерабочем состоянии. Тогда замминистра Нурболот Усенбаев сообщал, что в ведомстве планируют закупить еще 80 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Нехватка коек, оборудования и медперсонала

Кроме этого, по словам замминистра, Штаб столкнулся с тремя основными проблемами — нехватка коек в больницах для приема коронавирусных больных в тяжелом состоянии, нехватка карет скорой медицинской помощи и персонала мобильных бригад, загруженность колл-центров служб 118 и 103 по вопросам COVID-19.

Министерство почти каждый день открывает новые пункты для приема пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной коронавирусом. Места заполняются в течение нескольких часов.

В связи с острой нехваткой машин скорой помощи 29 июня правительство решило ввести в работу 15 карет, которые простаивали из-за возбужденного уголовного дела по их поставке. Также госкомитет по обороне выделил 5 машин скорой помощи, которые будут обслуживать линии 118 и 103.

С каждым днем все больше кыргызстанцев жалуется на труднодоступность линии 118 для консультаций по вопросам коронавируса. Хотя недавно она начала работать круглосуточно. 30 июня из-за контакта с инфицированными COVID-19 людьми, главный офис службы был закрыт на дезинфекцию.

По официальным данным, за прошедшие сутки в стране коронавирус выявлен у 439 человек. Всего на 1 июня в Кыргызстане зафиксировано 5735 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

750 пациентов проходят лечение в стационарах, 19 из них находятся в реанимации. По рекомендациям врачей ЦСМ дома лечатся 2480 человек.

Всего с выздоровлением выписались 2443 человека, 62 пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ситуация осложняется тем, что становится все больше зараженных пневмонией — по данным на 1 июля только в Бишкеке было госпитализировано 746 человек. При этом 217 человек в тяжелом состоянии, еще 79 пациентов в крайне тяжелом состоянии.