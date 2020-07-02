Баймурат Эрназаров сообщил, что 1 июля от внебольничной пневмонии у него умер уже второй брат. Первый скончался во дворе Нацгоспиталя 27 июня, так и не попав к врачам.

«За одну только неделю я потерял двух братьев. Старший брат, как оказалось, заболел раньше младшего. Он приехал из России. Состояние резко ухудшилось. Анализы на коронавирус дали отрицательный результат», — рассказал Эрназаров «Азаттыку».

По словам Эрназарова, у младшего брата 22 июня поднялась температура, он сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Родственники возили его в несколько больниц, которые не смогли оказать им помощь.







Пневмония или воспаление легких может развиться у зараженных COVID-19. Но умершие братья входят в число жертв пневмонии с неизвестной причиной возникновения, так как у них был отрицательный ПЦР-анализ.

Всего, по данным минздрава, с марта 2020 года от внебольничной пневмонии умерли 97 человек. За последние сутки умерли 17 человек с таким диагнозом.

При этом только за последние три дня количество умерших от пневмонии резко возросло с 54 до 97 — умерли еще 43 пациента.

Кыргызстанцы ежедневно сообщают о смерти близких родственников от пневмонии, так и не дождавшихся помощи врачей или не попавших в больницы из-за нехватки мест. Возможно эти случаи не входят в официальную статистику.

По данным Республиканского штаба на 2 июля в стационарах находятся 1247 человек с внебольничной пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус. Из них 112 пациентов в реанимации, 337 пребывают в тяжелом состоянии.

Всего с марта 2020 года зафиксирован 1971 случай заболевания пневмонией неуточненной этиологии, из которых сейчас выздоровели 627 человек.

За все время пандемии в Кыргызстане зафиксирован 6261 случай заражения коронавирусом и всего 66 летальных исходов у пациентов с COVID-19.