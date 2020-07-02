Минздрав 2 июля сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 42 медработников. С выздоровлением за сутки выписались 18 медиков.

За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 921 медработник. Всего из стационаров с выздоровлением выписались 464 медика.

Заразившимся коронавирусом во время работы медсотрудникам положена компенсация в размере 200 тысяч сомов. Решение о выплате принимает специальная комиссия, расследующая каждый случай инфицирования медработника на соответствие.







Сейчас решено выплатить компенсации 41 медработнику из Ошской области. По словам членов комиссии, выплаты должны были начаться с этой недели.

Кроме этого, президент одобрил поправки в закон «О статусе медработника», в которых прописаны условия труда медработников во время режимов ЧС и ЧП. Также медикам, подвергающимся риску при работе в кризисных ситуациях, положены денежные компенсации.

Причина заражения COVID-19 среди медработников

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов на брифинге 22 июня заявил, что медработники инфицируются из-за несоответствия больниц страны современным требованиям. Кроме этого, по мнению Абдикаримова, многие медработники не соблюдают санитарно-гигиенические правила во время работы.

Из-за нехватки медсотрудников, власти решили привлечь к работе преподавателей медвузов и ординаторов.

По всему Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией участвуют 12 тысяч медработников, которые работают в четырех группах.

Всего в Кыргызстане на 2 июля выявлен 6261 случай заражения коронавирусом.