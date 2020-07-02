Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость» сообщила, что Сузакский районный суд приговорил к двум годам условно мужчину, который истязал свою жену. Он избивал ее, повесив ей на шею шины, набитые камнями.

По информации правозащитной организации, мужчину отпустили в зале суда.

«Снимай, это должно послужить уроком»

Видео с пытками в отношении женщины в селе Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области появилось в интернете 12 июня и вызвало резонанс в обществе. На нем мужчина около 50 лет избивал супругу — к ее шее он привязал шины, набитые камнями. Он бил ее, а потом обливал водой.







Мужчина говорил на видео, что его снимают, чтобы сделать «урок». После он отправил видео сестре своей жены.

Женщина получила сотрясение головного мозга — муж избил ее, потому что она была у сестры. Узнав об избиении женщины, к ней приехал сын, а близкие рассказали, что это не первый случай избиения женщины супругом. Истязателя водворили в ИВС.

Вскоре сын встал на сторону отца и принялся защищать его — говорил, что раньше отец так себя не вел. Сын выступал против развода родителей и не давал матери контактировать с правозащитными организациями. Спустя несколько дней после задержания пострадавшая забрала заявление.

Она сказала, что насилие было и раньше, но не такое жестокое, и что ей дальше жить с этим человеком, он ее семья и она против уголовного дела. Женщину беспокоило то, что будут говорить люди, потому что она готовилась к свадьбе сына.

Реакция на инцидент

Видео с истязаниями женщины в Сузаке получило широкий общественный резонанс. В кабмине 13 июня сообщили, что «факт домашнего насилия в Джалал-Абадской области взят под контроль».

Активисты провели онлайн-митинг на тему домашнего насилия и вышли на одиночные пикеты против насилия в отношении женщин.

Депутатка Наталья Никитенко направила в правоохранительные органы запрос с требованием провести расследование факта насилия. А в парламенте в первом чтении одобрили созданный еще в феврале законопроект об ужесточении наказания за домашнее насилие. Впрочем, многие депутаты высказались против законопроекта, утверждая, что насилие «дело семейное».

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана — 83 процента — хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон: