Премьер министр Кубатбек Боронов выступил на брифинге 2 июля с обращением к кыргызстанцам. Он рассказал о делегации из России и закупаемом медоборудовании, попросил СМИ публиковать позитивные новости, чтобы не нагнетать и без того тяжелую ситуацию.

«Клооп» приводит краткий пересказ его речи.

Правительство борется за каждого гражданина, который заболел коронавирусом. Своевременно, по возможности, открыли дополнительные места в больницах, пытаемся выплатить всем бюджетникам заработную плату, но ситуация становится все тяжелее.







Дефицита бюджета в 30 млрд сомов — это большой груз для маленькой страны. Я не только как чиновник, но и как офицер говорю, что мы принимаем все возможные меры. Мы по возможности пытаемся привести в порядок экономику. Все социальные выплаты идут бесперебойно, так и будет продолжаться.

Мы достигли договоренностей с донорами о получении $645 млн. $291 млн уже поступили. В соцсетях говорят, что в Кыргызстан пришли $600 млн, но правительство съело эти деньги, положило себе в карман. Но я хочу сказать, что пока мы получили только $291 млн и не больше. Остальные средства еще не перевели. Все эти слова о том, что деньги были съедены, это ложная информация. Министр финансов уже рассказала, куда пошли деньги.

Мы не позволим, чтобы эти деньги были разбазарены. Потерпите немного, мы победим коронавирус. И потом мы за каждый тыйын отчитаемся. Мы все контролируем. Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан — мы благодарны этим странам, которые всячески нам помогают. Мы отчитываемся по всей помощи.

Мы благодарны всем медработникам. Мы все боремся с коронавирусом. Врачи, рискуя жизнью, помогают гражданам и работают круглосуточно, низкий вам поклон. С понедельника правительство выплачивает все средства, внесли изменения в законы, которые были уже подписаны нашим уважаемым президентом Сооронбаем Жээнбековым. Сейчас работаем над повышением заработной платы врачам и компенсаций за работу в тяжелых условиях с марта 2020 года. В июне 109 млн сомов выделено для выплат врачам. До 10 июля все медработники должны получить деньги.

С июня наблюдается резкая вспышка пневмонии. Не хватало ИВЛ-аппаратов и реагентов. Но мы готовились к такому возможному развитию событий, покупали аппараты. Нам нужны еще кислородные концентраторы, мы решаем все эти вопросы в ускоренном режиме. Имеется 570 аппаратов ИВЛ и 610 кислородных концентратов.

Завтра ждем самолет из Китая с кислородными концентраторами, кроме этого, другие аппараты везут из Китая. Заказали 500 аппаратов, за которые уже заплатили. Ждем первую партию. Уже купили 23 аппарата ИВЛ, приобрели реагенты и 30 аппаратов для ИФА-диагностики [для определения переболевших коронавирусом]. Также закупим реагенты для анализов и аппаратов. На эти цели выделили 50 млн сомов из республиканского бюджета.

Есть проблема с нехваткой медицинского персонала. Поэтому сейчас мы мобилизуем все кадры. Мы заблаговременно на базе «Ганси» готовили 600 мест, провели ремонт, установили оборудование. Сейчас 224 места заполнены, сегодня готовят еще два блока. Позже откроется еще шесть блоков. До конца недели все подготовят.

Многие наши граждане страдают и не знают, к кому обратиться за помощью, все паникуют, идут в больницы и требуют, чтобы их госпитализировали. Но я хочу сказать, что есть алгоритм, согласно которому людей госпитализируют. Есть те, кто даже не болен и требует госпитализации. Прошу вас, не паникуйте, обращайтесь в Центры семейной медицины, к участковым врачам. Мы не сможем всех госпитализировать, мест не хватит, если всех класть в больницу. Мы принимаем решение согласно алгоритму.

Частные лаборатории и клиники, призываю вас работать совместно с нами. Мы специально разрешили вам оказывать помощь гражданам, делать анализы, проводить консультации. У вас есть все возможности оказывать помощь. Надеюсь, вы не останетесь в стороне. Все мы должны объединиться в борьбе с вирусом. Нужно спасать жизни людей. Прошу вас проводить консультации бесплатно. Хотя бы консультациями помогите в это время. Я не прошу бесплатно лечить.

COVID-19 — очень опасный вирус. Во всем мире болеют люди. Давайте объединимся и поможем друг другу. Именитые люди и блогеры писали, что это политическая игра и наши чиновники хотят нажиться на этом. Многие поверили им, поэтому сейчас такая тяжелая ситуация, мало кто соблюдал меры предосторожности.

Уважаемые СМИ и активисты в соцсетях. Наши госслужащие устали. Врачи, госслужащие тоже больны, вице-премьер-министр даже болен. Мы работаем, не покладая рук. Особенно тяжелая ситуация в Бишкеке. Прошу вас предоставлять правдивую информацию. Не давайте возможностей для паники населения, прошу вас сотрудничать с нами. Обращайтесь в пресс-службу, вам всегда ответят, не публикуйте недостоверную информацию, вам ответят на все вопросы.

Хотя бы по одному позитивному материалу пишите. Не надо хвалить правительство, просто поддержите людей психологически, если говорить и писать только о хорошем, то ситуация ведь может измениться. Очень много информации в соцсетях, где люди негативно настроены против властей, мы воспринимаем критику правильно, но в некоторых СМИ и соцсетях пишут, что нужно вводить ЧП и прочее. Они недовольны тем, что мы не вводим режим ЧП. Но мы все понимаем, мы проводим разъяснительные работы с гражданами. Прошу вас, СМИ и активисты, отнестись с пониманием.

Все политические игры и остальное прошу оставить. Объединившись нужно вместе работать против коронавируса. Нам не нужны никакие митинги и прочее, не нужно собирать граждан на улице. Наша общая цель — борьба с коронавирусом. Все средства нужно направить на борьбу с пандемией. Поэтому мы очень ждем вашей помощи.

Мы приняли решение ввести запрет в Бишкеке по общественному транспорту. Так, по выходным общественный транспорт вообще не будет работать. Кафе, рестораны и базары будут работать только в определенное время. Мы сейчас принимаем решение, будут ли они работать по выходным дням. Ночные клубы, бары и другие увеселительные заведения, несмотря на численность посетителей, не будут работать вообще. Я думаю, что население поймет нас правильно. Все это из-за сложной ситуации в городе.

У нас больше 6 тысяч заражений. Сегодня 500 человек зарегистрировали. Много людей умирает. В каждом доме люди борются, а врачи работают в больницах, не покладая рук.

Из России приехал эксперты, которые хотят нам помочь консультациями. Заместитель Роспотребнадзора приехал со своими подчиненными, чтобы помочь нам. Это заслуга нашего президента Сооронбая Жээнбекова. Они будут помогать нашим врачам, эпидемиологам, инфекционистам, консультировать их.

Мы должны хотя бы пожалеть врачей, ведь у них тоже есть семьи. Многие из них три месяца не видели свои семьи, они работают ради нас, ради наших сограждан. Нужно соблюдать их требования. Давайте будем уважать их труд, будем сидеть дома, без необходимости не выходить на улицу. Я думаю, что мы можем сидеть дома, чувствовать ответственность должен каждый из нас.

Кыргызстанцы, я призываю вас соблюдать нормы, чтобы вернуться к обычной привычной жизни. Лучше сейчас потерпеть, чтобы потом не бояться болезней и смерти. Только вместе мы победим коронавирус, пожалуйста, будьте дома. Прошу граждан правильно отнестись к моим словам и СМИ тоже, нам нужна помощь ваша. Вместе мы победим коронавирус. Мы обязательно победим, и я верю в это.