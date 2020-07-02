Новый глава города Кара-Суу в Ошской области Адыл Лолобаев в своем интервью «Азаттыку» заявил, что бывший замглава таможни Раим Матраимов не причастен к его избранию на пост мэра.

«Матраимов пришел в таможню после меня. Я работал до него на таможенном посту “Манас” в Бишкеке, в Джалал-Абаде и Баткене. Матраимов стал руководителем после этого. Я успел лишь немного с ним поработать. Нельзя говорить, что если [человек] с таможни, то сразу приближенный Матраимова. Я к ним отношусь как к землякам. Меня народ знает. Я предприниматель, последние три года занимался бизнесом», — сказал Лолобаев.

Также Лолобаев добавил, что выставил свою кандидатуру по просьбе однопартийцев из СДПК. Он собирается решить проблему нехватки жилых домов в Кара-Суу и привлечь инвесторов в город.







Адыл Лолобаев 1 июля был избран мэром города Кара-Суу. За него проголосовали 30 депутатов из 31 — один отсутствовал. В Кара-Суйском городском кенеше заседают 23 депутата от фракции СДПК (которая выдвинула кандидатуру Лолобаева), 5 из «Мекеним Кыргызстан» и 3 из «Кыргызстана».

До этого Лолобаев около 20 лет работал на таможне. С 2006 года он назначался на руководящие должности в Оше, Джалал-Абаде и Баткене.

Избрание бывшего таможенника на должность мэра Кара-Суу вылилось в бурное обсуждение в социальных сетях. Отдельные пользователи предположили, что Лолобаев «кадр Раима Матраимова» и такая перестановка была сделана специально перед парламентскими выборами.

* Среди общественности бытует мнение, что семья Матраимовых поддерживает партию «Мекеним Кыргызстан» и собирается участвовать на парламентских выборах именно от нее. Их главным конкурентом считается партия «Биримдик» — за ней, возможно, стоит семья президента Сооронбая Жээнбекова. Подробнее можете ознакомиться по этой ссылке.

Раим Матраимов бывший заместитель председателя таможенной службы — фигурант совместного журналистского расследования OCCRP, «Азаттык» и «Клоопа» «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». Расследование рассказывает о таинственной уйгурской семье Абдукадыр, которая владеет бизнес-империей грузоперевозок, поставляющей товары из Китая в Центральную Азию контрабандным путем. Чтобы скрыть факты нарушения закона Абдукадыры подкупали ряд чиновников — среди них числится и Матраимов.

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