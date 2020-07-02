Хотя бы по одному позитивному материалу пишите. Не просим писать хорошо про правительство. Просим просто публиковать больше хороших, позитивных статей. Поддержите людей психологически, если говорить и писать только о хорошем, то ситуация ведь может измениться.

Так сказал на брифинге премьер-министр Кубатбек Боронов. Глава кабмина хочет, чтобы журналисты находили больше позитива. Журналисты занимаются освещением актуальных событий — в этот период это новости о людях, умерших во дворе больниц, потому что им не успели оказать помощь, рост пациентов с коронавирусом и пневмонией, расследования о покупке средств защиты для врачей по завышенным ценам и непрозрачных тратах миллионов, выделенных на помощь кыргызстанцам.