Столичная мэрия сообщила, что службам такси разрешено работать в выходные дни. Водители должны соблюдать все санитарные нормы, проветривать салон машины, быть в масках и иметь при себе антисептик.
В мэрии отметили, что водители с симптомами ОРВИ, простуды и других заболеваний не должны выходить на работу.
Пассажиры тоже должны соблюдать санитарные нормы и носить маски.
Ограничения в Бишкеке
Мэрия Бишкека ввела новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.
Общественный транспорт по будням работает с ограничениями — с 7 до 10 и вечером с 17:00 до 21:00. А в выходные он вовсе не работает. Такое решение приняли ещё две недели назад.
Службы такси в будние дни могли работать без ограничений во времени при соблюдении всех санитарных норм, но не в выходные.
Теперь работы в выходные разрешили — из-за введенных ограничений медработники не могли добраться до работы, а пациенты — попасть в больницу.
Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 2 июля сообщил, что Минздрав совместно с мэрией Бишкека организует транспорт для медработников, так как в выходные не ходит общественный транспорт.
По состоянию на 2 июля в Кыргызстане зарегистрировано 6261 случаев заражения коронавирусом. При этом, 2603 случая зарегистрированы в Бишкеке.
Всего же за всё время пандемии в Кыргызстане умерли 66 человека с COVID-19, а 2530 человек вылечились и выписались из больниц.