Столичная мэрия сообщила, что службам такси разрешено работать в выходные дни. Водители должны соблюдать все санитарные нормы, проветривать салон машины, быть в масках и иметь при себе антисептик.

В мэрии отметили, что водители с симптомами ОРВИ, простуды и других заболеваний не должны выходить на работу.

Пассажиры тоже должны соблюдать санитарные нормы и носить маски.







Ограничения в Бишкеке

Мэрия Бишкека ввела новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.

Общественный транспорт по будням работает с ограничениями — с 7 до 10 и вечером с 17:00 до 21:00. А в выходные он вовсе не работает. Такое решение приняли ещё две недели назад.

Службы такси в будние дни могли работать без ограничений во времени при соблюдении всех санитарных норм, но не в выходные.

Теперь работы в выходные разрешили — из-за введенных ограничений медработники не могли добраться до работы, а пациенты — попасть в больницу.

Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 2 июля сообщил, что Минздрав совместно с мэрией Бишкека организует транспорт для медработников, так как в выходные не ходит общественный транспорт.

По состоянию на 2 июля в Кыргызстане зарегистрировано 6261 случаев заражения коронавирусом. При этом, 2603 случая зарегистрированы в Бишкеке.

Всего же за всё время пандемии в Кыргызстане умерли 66 человека с COVID-19, а 2530 человек вылечились и выписались из больниц.