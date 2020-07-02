Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями сообщила, что в ходе регулярных рейдов по аптечным пунктам по всей стране установила факты спекуляции цен на маски, антисептики, лекарства и медицинские препараты.

«Например на дорогие лекарства они повышали цену на 200-300 сомов в среднем, на самые дешевые на 20-30 сомов. […] Такие средства, которые пользуются большим спросом у населения», — сказали в пресс-службе Финпола «Клоопу».

В Финполе отметили, что спекуляции будут строго пресекаться.







«Сейчас будет произведена работа, будут устанавливаться причастные лица», — заявили в ведомстве.

Ведомство призвало предпринимателей и владельцев аптек не пользоваться сложившейся ситуацией и не спекулировать на ценах, а граждан сообщать в финпол, если те столкнуться или станут свидетелями завышения цен.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Кыргызстане большим спросом начали пользоваться медицинские маски и антисептики.

Финпол проводит подобные рейды по аптекам в целях недопущения завышения цен на медицинские препараты и средства защиты.

Так 18 марта Финпол уже выявлял факты завышения цен на маски в аптеках Бишкека.