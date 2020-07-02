По данным минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода людей от осложнений, вызванных COVID-19.

В Кочкорской территориальной больнице умерли двое – женщина 69 лет и мужчина 56 лет. В больнице Кыргызско-Турецкой дружбы скончался мужчина 71 года. В Ноокатской территориальной больнице умер мужчина 70 лет.

Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев на брифинге 1 июля напомнил, что коронавирус осложняет уже существующие болезни пациентов, и люди умирают не от COVID-19, а от ухудшения хронических или сопутствующих заболеваний.







Всего за время пандемии в Кыргызстане умерли 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

С 16 июня каждый день сообщается о смерти от одного до пяти человек с диагнозом коронавируса. А число объявляемых новых зараженных превышает 400 людей в день.

Всего за время пандемии зафиксирован 6261 случай инфицирования COVID-19.

Здесь мы рассказали, почему эти данные о заражениях могут быть неточными.