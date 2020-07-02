Издание «Турмуш», ссылаясь на собственные источники, написало, что в Ноокатской территориальной больнице в Ошской области умерли 2 медика, зараженные COVID-19.

Согласно информации издания, несколько дней назад умер 70-летний терапевт-мужчина Центра семейной медицины в сельской управе Жаны-Ноокат, а 1 июля скончалась медсестра ЦСМ в селе Барын.

Главврач Ноокатской территориальной больницы Асамидин Марипов подтвердил «Клоопу», что в ночь на 2 июля в их учреждении скончалась медсестра одной из поликлиник.







«Ее заразил сын, который приехал из Бишкека. Погибшая находилась дома в течение пяти-шести дней. К нам поступила поздно, мы приложили все усилия, но она умерла. Она не работала у нас», — объяснил Марипов.

В то же время Марипов заявил, что 70-летний бывший врач Орозали Абдухалимов умер от «острого инфаркта».

2 июля начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова сообщила, что в Ноокатской территориальной больнице от коронавируса умер мужчина 70-ти лет. В пресс-службе Минздрава уточнили, что погибший работал врачом.

Однако информации про умершую от коронавируса медсестре в министерстве не оказалось. Сейчас они уточняют подробности.

В целом от коронавируса в Кыргызстане уже умерло 66 человек — среди них официально 3 медработника. Правительство обязалось выплачивать семьям погибших от коронавируса медиков по 1 млн сому, если они заразились при исполнении своих обязанностей.

На 2 июля зафиксирован 921 случай заражения медиков, при этом выздоровевшими считаются 464 медработника.