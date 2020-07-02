1 июля с третьего этажа Ошской городской больницы выбросилась 34-летняя женщина. Из-за полученных травм женщина скончалась.

Известно, что незадолго до смерти женщина родила и находилась в обсерваторе для пациентов с COVID-19.

«Умершая была с 1986 года. Жительница города Ош. Она родила 25 июня. В связи с тем что она лечилась в больнице, ребенок был у ее матери», — сообщили в УВД. Смерть женщины расследуют вместе с медиками.







Заражение в ошском роддоме

В Оше уже были случаи заражения среди рожениц. Сообщалось, что сначала коронавирус подтвердили у медсестры и роддом закрыли на карантин.

На конец мая коронавирус был подтвержден и у медработников, и у рожениц, и у младенцев. Из-за этого перепуганные матери с отрицательными тестами пытались покинуть обсервацию — их в итоге вместе с детьми обещали поместить в другую обсервацию с условиями для проживания.

В середине июня вице-мэр Оша Саибжан Турдуев сообщал о том, что за время пандемии в ошском роддоме коронавирус выявили у 75 человек.