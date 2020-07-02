Глава пресс-службы правительства Чынгыз Эсенгулов заявил 2 июля, что новости о заражении коронавирусом вице-премьер министра Алмазбека Баатырбекова и главы аппарата правительства Таалайбека Темиралиева не достоверны.
Издание 24.kg сообщило о заражении чиновников накануне со ссылкой на источник в кабинете министров.
«Алмазбек Баатырбеков и Таалайбек Темиралиев находятся в изоляции, как контактные лица. Они работают удаленно», — сказал Эсенгулов.
Ранее пресс-служба правительства сообщила, что у вице-премьер-министра Эркина Асрандиева ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
По данным правительства, Асрандиев продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения.
Премьер-министр Кубатбек Боронов и члены правительства принесли присягу в парламенте в присутствии президента 30 июня.
Помимо Асрандиева на заседании не было руководителя Аппарата правительства Таалайбека Темиралиева, министра культуры Азамата Жаманкулова, министра юстиции Марата Джаманкулова и министра транспорта и дорог Жаната Бейшенова – они находятся на самоизоляции, как контактные лица.
За прошедшие сутки в стране коронавирус выявлен у 526 человек, из которых 211 случаев зарегистрировано в Бишкеке. Всего на 2 июля в Кыргызстане зафиксирован 6261 случай заражения коронавирусной инфекцией.
По стране с выздоровлением выписались 2530 человека, 66 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.