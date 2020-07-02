Глава пресс-службы правительства Чынгыз Эсенгулов заявил 2 июля, что новости о заражении коронавирусом вице-премьер министра Алмазбека Баатырбекова и главы аппарата правительства Таалайбека Темиралиева не достоверны.

Издание 24.kg сообщило о заражении чиновников накануне со ссылкой на источник в кабинете министров.

«Алмазбек Баатырбеков и Таалайбек Темиралиев находятся в изоляции, как контактные лица. Они работают удаленно», — сказал Эсенгулов.







Ранее пресс-служба правительства сообщила, что у вице-премьер-министра Эркина Асрандиева ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

По данным правительства, Асрандиев продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения.

Премьер-министр Кубатбек Боронов и члены правительства принесли присягу в парламенте в присутствии президента 30 июня.

Помимо Асрандиева на заседании не было руководителя Аппарата правительства Таалайбека Темиралиева, министра культуры Азамата Жаманкулова, министра юстиции Марата Джаманкулова и министра транспорта и дорог Жаната Бейшенова – они находятся на самоизоляции, как контактные лица.

За прошедшие сутки в стране коронавирус выявлен у 526 человек, из которых 211 случаев зарегистрировано в Бишкеке. Всего на 2 июля в Кыргызстане зафиксирован 6261 случай заражения коронавирусной инфекцией.

По стране с выздоровлением выписались 2530 человека, 66 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.