Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки по стране умерли 17 пациентов с пневмонией с неуточненной причиной возникновения, из них 13 человек в Бишкеке. За все время пандемии коронавируса умерли 97 человек с диагнозом внебольничная пневмония.

Пневмония или воспаление легких может развиться у зараженных COVID-19. Но отрицательный результат теста определяет больных внебольничной пневмонией в разряд незараженных пациентов.

«Это данные, которые собирались с начала функционирования специальных коек, прибытия первых пациентов с положительным тестом на коронавирус. Каждое инфекционное отделение по республике записывало людей с похожими клиническими симптомами с подозрением [на коронавирус], но с отрицательным ПЦР анализом», — рассказала пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова.







В феврале больных с таким диагнозом на коронавирус не тестировали — поступили 37 человек с внебольничной пневмонией и двое из них умерли.

При этом из 119 пациентов с пневмонией, зафиксированных с февраля по середину мая, у двоих была подтверждена коронавирусная инфекция.

Министр здравоохранения сообщал 29 июня о 54 умерших пациентах с пневмонией с неуточненной причиной возникновения.

Кыргызстанцы ежедневно сообщают о смерти близких родственников от пневмонии, так и не дождавшихся помощи врачей или не попавших в больницы из-за нехватки мест. Возможно эти случаи не входят в официальную статистику.

По данным Республиканского штаба на 2 июля в стационарах находятся 1247 человек с внебольничной пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус. Из них 112 пациентов в реанимации, 337 пребывают в тяжелом состоянии.

Всего с марта 2020 года зафиксирован 1971 случай заболевания пневмонией неуточненной этиологии, из которых сейчас выздоровели 627 человек.

За все время пандемии в Кыргызстане зафиксирован 6261 случай заражения коронавирусом и всего 66 летальных исходов у пациентов с COVID-19.