По данным Минздрава, на 2 июля по стране зарегистрировано 526 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 211;
- Чуйская область — 231;
- Ош — 19;
- Ошская область — 6;
- Джалал-Абадская область — 27;
- Таласская область — 1;
- Баткенская область — 8;
- Иссык-Кульская область — 10.
Из них завозные — 7 (1,3 %), все остальные новый инфицированные имели контакт с подтвержденными случаями – 519 человек (98,7%).
Всего за время пандемии выявлен 6261 случай инфицирования COVID-19.
За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 42 медработников. За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 921 медработник, с выздоровлением за сутки выписались 18 медработников. Всего считаются выздоровевшими 464 медика.
За прошедшие сутки умерли четыре человека с COVID-19.
Всего в Кыргызстане зарегистрировано 66 случаев летальных исходов у пациентов с коронавирусом.
За сутки из стационаров выписались 87 человек, сейчас количество выздоровевших достигло 2530.