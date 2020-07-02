По данным Минздрава, на 2 июля по стране зарегистрировано 526 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 211;

Чуйская область — 231;

Ош — 19;

Ошская область — 6;

Джалал-Абадская область — 27;

Таласская область — 1;



Баткенская область — 8 ;

Иссык-Кульская область — 10.

Из них завозные — 7 (1,3 %), все остальные новый инфицированные имели контакт с подтвержденными случаями – 519 человек (98,7%).

Всего за время пандемии выявлен 6261 случай инфицирования COVID-19.







За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 42 медработников. За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 921 медработник, с выздоровлением за сутки выписались 18 медработников. Всего считаются выздоровевшими 464 медика.

За прошедшие сутки умерли четыре человека с COVID-19.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 66 случаев летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

За сутки из стационаров выписались 87 человек, сейчас количество выздоровевших достигло 2530.