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По данным Минздрава, на 2 июля по стране зарегистрировано 526 новых случаев заражения коронавирусом:

  • Бишкек — 211;
  • Чуйская область — 231;
  • Ош — 19;
  • Ошская область — 6;
  • Джалал-Абадская область — 27;
  • Таласская область — 1;
  • Баткенская область — 8;
  • Иссык-Кульская область — 10.

Из них завозные — 7 (1,3 %), все остальные новый инфицированные имели контакт с подтвержденными случаями – 519 человек (98,7%).

Всего за время пандемии выявлен 6261 случай инфицирования COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 42 медработников. За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 921 медработник, с выздоровлением за сутки выписались 18 медработников. Всего считаются выздоровевшими 464 медика.

За прошедшие сутки умерли четыре человека с COVID-19.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 66 случаев летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

За сутки из стационаров выписались 87 человек, сейчас количество выздоровевших достигло 2530.

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