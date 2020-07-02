О визите российских специалистов сообщил премьер Кубатбек Боронов. По его словам, прилета этой делегации путем переговоров с Владимиром Путиным добивался президент Сооронбай Жээнбеков.

«Вчера в Кыргызстан прибыла делегация из Российской Федерации во главе с заместителем руководителя Роспотребнадзора Смоленский Вячеславом Юрьевичем», — сказал Боронов.

Премьер заявил, что делегация поделится «хорошим опытом в борьбе с коронавирусом» в России, для этого организовали встречи с кыргызскими эпидемиологами, инфекционистами, вирусологами и реаниматологами.







На 2 июля в России зафиксировано 661 165 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 428 978, а умерли 9683.

Умершие 9683 — это только официальная статистика, журналисты и эксперты утверждают, что в России многих умерших с COVID-19 не вписывают в статистику из-за сопутствующих болезней.

В протоколе ВОЗ говорится, что «смерть из-за COVID-19 не может быть отнесена к другому заболеванию (например, раку) и должна учитываться независимо от ранее имевшихся болезней, которые предположительно привели к тяжелому течению» заражения коронавирусной инфекцией.

Несогласные с официальным количеством умерших создают альтернативные списки жертв коронавируса, в том числе список медиков, погибших за время пандемии.