Глава Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова 3 июля на брифинге прокомментировала недавнее видео с медиками, которым пришлось толкать неисправную машину скорой помощи, чтобы ехать дальше.
«Медики сегодня работают в авральном режиме днем и ночью. Такие ситуации случаются — техника может на пути к пациенту сломаться, и врачи прикладывают все усилия для того, чтобы поехать на спасение пациента», — пояснила она, заплакав, рассказывая о ситуации.
Видео было опубликовано 1 июля в телеграм-канале «СейчасKG». На нем медикам в спецкостюмах пришлось толкать машину скорой помощи, чтобы завести авто.
Из-за большой нехватки машин скорой помощи правительство решило использовать 15 новых карет скорой помощи, которые простаивали с 2018 года из-за уголовного дела.
Вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков заявил, что машины решили использовать из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации.
Также 5 машин минздрав получил от Госкомитета по делам обороны. Все 20 машин вышли на линии 118 и 103 для работы с пациентами.
На 3 июля в Кыргызстане зафиксировали 6 767 случаев заражения COVID-19. На лечении в стационарах сейчас находятся 638 человек, 19 из которых в реанимации. За время пандемии выписали с выздоровлением 2 655 пациентов. Умерли 76 человек.
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