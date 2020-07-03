Президент Сооронбай Жээнбеков обратился к медикам Кыргызстана в связи с Днем медицинского работника. Он пообещал позаботиться о медсотрудниках и призвал всех кыргызстанцев объединиться в такие «непростые дни».

«Несмотря на прямую угрозу вашей жизни, вы продолжаете работать без сна и отдыха во имя спасения жизни соотечественников. Исполняя свои обязанности с высокой ответственностью, демонстрируете верность данной клятве. Мы преклоняем головы перед вашей самоотверженностью и героизмом!», — сказал Жээнбеков.

Он выразил соболезнования всем кыргызстанцам, которые потеряли своих близких, включая медработников, которые «до последнего выполняли свои профессиональные обязанности».







«Ваш труд достоин самой высокой оценки. В соответствующие законы внесены изменения, направленные на повышение статуса медиков, на обеспечение материальной поддержки трудящихся в период чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Мы продолжим оказывать вам поддержку и заботу», — заявил президент.

*Жээнбеков имеет ввиду поправки в закон «О статусе медработников», которые он подписал 29 июня. В них прописаны условия труда медиков во время режимов ЧС и ЧП. Например, теперь больницы обязаны привозить сотрудников на работу и обратно, также покрыть все расходы на лечение, если медик заболел во время службы. Кроме этого, медсотрудникам теперь официально полагаются денежные компенсации за работу в кризисной ситуации. Изменения касаются всех медиков, работающих и в государственных медучреждениях, и в частных.

Также президент признал, что пандемия коронавируса «обнажила проблемы в системе здравоохранения, копившиеся годами», и пообещал решить их.

Он сообщил, что из-за нехватки медицинских кадров, будут привлечены частные клиники, больницы силовых структур и военные врачи, а также призвал создать бригады добровольцев из студентов медвузов.

«Тех, кто в такой период, пользуясь ситуацией, пытается набить карманы, я открыто называю врагом народа. Не останутся без наказания все, кто пытается взвинтить цены на лекарства, маски и средства индивидуальной защиты», — сказал президент.

Компенсации медработникам

По данным Республиканского штаба, за три месяца медработникам выплачено компенсаций на сумму 259,1 млн сомов.

«В целях стимулирования медицинских работников, привлеченных для борьбы с коронавирусной инфекцией, для начисления компенсационных выплат было выделено всего 377,5 млн сомов», — сообщила вице премьер-министр Аида Исмаилова.

Кроме этого медикам, заразившимся коронавирусом во время работы, положена единовременная компенсация в размере 200 тысяч сомов. Решение о выплате принимает специальная комиссия на основании расследования обстоятельств заражения.

Пока известно о 41 медработнике с COVID-19 из Ошской области, которому должны выплатить компенсацию.

За последние сутки коронавирус подтвердили у 73 медиков, всего с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 994 медработников, 484 из которых официально выздоровели, а пятеро умерли.