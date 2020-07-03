Американский стриминговый сервис Netflix 26 июня выпустил первый сезон документального веб-сериала «Home Game (Домашняя игра)». Сериал посвящен «глобальному взгляду на традиционные и необычные национальные виды спорта», а также сообществам и культурам, в которых они существуют.

Шестая 31-минутная серия сезона посвящена кыргызской национальной игре кок-бору. Съемки проходили в августе 2019 года, на Кубке Президента Кыргызстана.

Переговоры с американским сервисом вело Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.







«Учитывая важность данной телепередачи для пропаганды и популяризации национального вида спорта кок бору, Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта оказало содействие при проведении съемок на территории Кыргызской Республики», – сообщили в ведомстве.

Экс-руководитель пресс-службы Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Нурдин Султамбаев в своем интервью «Limon.KG» рассказал, что переговоры начались за полгода до начала съемок.

По его словам, привлечь Netflix к игре кок-бору им помогла одна из московских продакшн-компаний, руководителем которой является российский журналист, режиссер и продюсер Станислав Соловкин. Ранее эта компания участвовала в кинофестивале локаций в Лос-Анджелесе.

«Участников для фильма выбирала съемочная группа, мы помогали подбирать совместно с дирекцией по национальным видам спорта, с нашими специалистами из госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Плюс нам помогли федерации, клубы, мы выбирали самых сильных. Игроков рассматривали индивидуально, до этого у нас было несколько поездок, мы проводили блиц-опросы среди игроков, оставили определенных людей, которые рассказали про игру», – рассказал Султамбаев.

Он отметил, что в фильме игра кок-бору представлена не как центрально-азиатская, а как кыргызская игра. По его словам, в нем можно увидеть настоящую игру, та как постановочных моментов практически не было.

В съемке также приняли участие профессиональные игроки Манас Ниязов и Сейитбек Анарбек уулу, рассказавшие об игре на кыргызском языке.

«Съемочной группе мы подобрали хороших переводчиков, водителей и помогли по логистике на территории Кыргызстана. Самое главное это результат, я горжусь своей страной, которую дальше будем продвигать и помогать снимать фильмы мирового масштаба», – поделился Нурдин Султамбаев.

Режиссер Станислав Соловкин также оказал содействие и поддержку в организации съемок.

В своем интервью изданию «Аргументы и факты» он рассказал, что идея о съемке нашла отклик у спортивного руководства страны. По его словам, в процессе съемок была поставлена задача перенести место проведения турнира из Бишкека в Чолпон-Ату, «потому что Иссык-Куль – символ Кыргызстана не меньший, чем кок-бору».

«А для телевидения символы визуальные вещь важная. Мы находили отклик у всех чиновников, кто с этим проектом сталкивался, но перенести мероприятие в другую часть страны это была нелегкая задача, в первую очередь для его организаторов. И все счастливы и рады, что это произошло!», – поделился режиссер.

По его мнению, этот проект – большая удача и для Netflix, и для всех, кто считает, что кок-бору – это важная часть кыргызского национального наследия. Он отметил, проект увеличит интерес к стране, так как телевидение всегда играло большую роль в этом процессе, особенно если это какой-то малоизвестный экзотический вид спорта.

«Netflix – это самая крутая и успешная платформа производства телепрограмм, это американский бизнес, а американцы не вкладывают деньги в то, что не будет интересно. И, соглашаясь на этот проект, они знали, что проект будет успешен», – сказал Соловкин.

Он также отметил, что Кыргызстан – одна из его любимых стран, где ему всегда было «комфортно работать, жить и дружить».

Кроме того, издание «Limon.KG» опубликовало интервью с ассистентами из Кыргызстана о том, как проходил съемочный процесс.

Одна из ассистенток Адинай Мукамбетова рассказала, что она работала гидом на Иссык-Куле и вела туры на английском языке, когда Нурдин Султамбаев пригласил ее в проект.

«Это были очень насыщенные дни. Мы переводили, договаривались с местными жителями и брали их соглашение, если они были в кадре. Так же мы должны были предотвращать шумы и помехи во время работы. Было сложно, ведь иногда съемка происходила прямо на арене, и нескольких людей чуть не затоптали лошади. Иногда снимали в сложных геолокациях, и мы отвечали за логистику и сохранность техники», – поделилась девушка.

По ее словам, это был огромный шанс получить опыт в сфере кино, и поучиться у настоящих профессионалов.

«Нам было очень приятно, что Netflix выбрал нашу страну, и мы с удовольствием хотели показать нашу культуру во всей красе», – отметила Адинай Мукамбетова.