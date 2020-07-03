Глава 3. Что нужно делать во время карантина, чтобы в нём был смысл?

Во время жёсткого карантина нужно работать сразу в четырёх направлениях, и каждое из них мы распишем:

Нужно организовать научный совет по борьбе с коронавирусом.

Нужно предпринимать меры для снижения смертности среди уже болеющих.

Нужно предпринимать меры для снижения заболеваемости.

Нужно спасать экономику.

Почему нельзя всем этим заниматься без жёсткого карантина? Потому что тогда невозможно будет работать на опережение. Когда идёт экспоненциальный рост случаев заболевания (как у нас сейчас), нужно такими же темпами наращивать ресурсы. Ни у одной страны мира этого не получилось. Жёсткий карантин — единственная возможность подготовить все ресурсы ко времени после карантина.

Теперь пройдёмся по каждому из этих направлений подробнее:

Глава 3.1. Как организовать по-настоящему эффективный научный совет по борьбе с коронавирусом

Штаб по предотвращению коронавируса, что был создан правительством Кыргызстана весной 2020 года, смог сдержать распространение во время жёсткого карантина, но, к сожалению, провалил подготовку к пост-карантинной работе. Может быть, потому что у него было недостаточно полномочий?

Нужно создать чрезвычайный научный совет из 3-5 человек, в котором будут собраны инфекционисты, эпидемиологи и специалисты по данным: эти три профессии особенно важны.

У них должна быть помогающая им команда (из представителей тех же трёх профессий). Большинство членов этого совета должны владеть английским языком.

Самое интересное, что в Кыргызстане все эти специалисты есть! У нас прекрасные инфекционисты и эпидемиологи, одни из лучших в регионе. Вы знали, что в Кыргызстане есть очаги сибирской язвы и бубонной чумы? Нет? Знаете, почему вы не знали? Потому что именно эти специалисты всё это сдерживали.

Где они сейчас? Они непосредственно спасают жизни людей, но это неэффективное распределение ресурсов! Эти люди нужны именно во временном руководстве страной на время чрезвычайного положения (которое, да, придётся снова вводить).

Непосредственно спасать людей будут другие врачи, многих из которых придётся переквалифицировать, но мы об этом поговорим ниже.

Этот научный совет должен стать высшим органом принятия решений на время ЧП — фактически он должен в это время управлять страной от лица президента страны, который ввёл ЧП.

Разумеется, в полномочия совета должен входить только контроль всего, что связано с коронавирусом. При этом каждое решение научного совета должно быть публичным и иметь общественно доступное (выложенное в интернете!) научное обоснование, содержащее ссылки на релевантные научные работы.

Правительство и президент, и уж тем более комендатуры с их силовиками, не должны перечить решениям, которые примет научный совет.

Наоборот, у научного совета должны быть полномочия пресекать любые действия правительства во время ЧП, которые этот совет сочтёт вредоносными для эпидемиологической ситуации.

О более детальных аспектах работы научного совета мы поговорим в следующих пунктах.