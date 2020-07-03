Глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова обещает, что на выборах будут соблюдены все санитарные нормы, а у политических партий есть десять дней, чтобы подать заявление об участии в парламентских выборах.

«В первую очередь будет учтена безопасность граждан»

Шайлдабекова в интервью «Азаттыку» сообщила, что до 24 августа политические партии должны предоставить в ЦИК списки кандидатов и другие необходимые документы. Регистрация партий завершится 3 сентября, а 4 сентября начнётся агитационный период.

Она отметила, что во время выборов будут учитывать эпидемиологическую ситуацию и соблюдать все санитарные нормы.







«Разработан алгоритм действий. В день голосования особое внимание будет уделено соблюдению санитарных норм», — сказала Шайлдабекова.

10 дней для подачи заявлении об участии

Замглавы комиссии Абдыжапар Бекматов сообщил изданию 24.kg о том, что политические партии решившие участвовать в выборах должны в течении 10 дней (включая 3 июля) подать в ЦИК соответствующее заявлении и отправить своих представителей в комиссию по выборам и финансовым вопросам.

«За сорок дней до даты голосования партии должны провести съезды, на которых будут составлены списки кандидатов в депутаты. Партии также должны сформировать избирательный фонд и внести залог в сумме пяти миллионов сомов», — напомнил Бекматов.

Он отметил, что если хоть одно из требований не будет соблюдено, то партию могут не зарегистрировать.

Замглавы ЦИК напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации в Кыргызстане партии не смогут устраивать концерты и собирать стадионы избирателей, так как массовые мероприятия запрещены.

Президент Сооронбай Жээнбеков 3 июля подписал указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша».

Согласно постановлению, выборы в парламент назначены на 4 октября. Организацию выборов будет обеспечивать Центризбирком

Ранее президент подписал поправки в закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». Теперь избирательный порог на выборах снижен с 9 до 7 процентов.