Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Кубатбек Боронов подписал решение выделить 50 миллионов сомов на покупку и доставку из Китая кислородных концентраторов и пульсоксиметров.

Кислородные концентратор используют для подачи кислорода пациенту при высокой концентрации, которая выше, чем в атмосфере воздуха.

От аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) он отличается тем, что ИВЛ подает кислород и сжатый осушенный воздух прямо в легкие пациента, чтобы напрямую насытить кровь кислородом. ИВЛ используют в тех случаях, когда пациент уже не может самостоятельно дышать.







Ранее Минздрав сообщал о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов.

Замминистра Мадемин Каратаев сообщил, что в стране работает всего 493 аппарата искусственного дыхания, 20 из которых выдали международные организации. Кроме того, дополнительно приобретено 109 аппаратов, которые предназначены для выделения и концентрирования кислорода из окружающей среды. Всего их по стране 610 штук.

Каратаев сказал, что сейчас необходимо еще 220 аппаратов ИВЛ и 2003 кислородных концентратора. По его словам, минздрав ведет работу по привозу нужного медоборудования.

«Мы ждем оборудование из России. 3 июля будет поступление из Китая. Минздрав ведет переговоры по поставке из Турции. В Кыргызстане такое оборудование не производится», — сообщил Каратаев.

Такая медаппаратура необходима не только пациентам с COVID-19, но и пациентам с пневмонией, у которых коронавирус не подтвержден. Число последних стремительно растет, что, по словам медиком, нетипично для этого времени года. Увеличилось и количество смертей от пневмонии — больницы жалуются на нехватку ИВЛ, а кыргызстанцы в соцсетях ищут аппараты и концентраторы в аренду в соцсетях.

В апреле минздрав сообщал, что половина аппаратов ИВЛ в кыргызских больницах в нерабочем состоянии. Тогда замминистра Нурболот Усенбаев сообщал, что в ведомстве планируют закупить еще 80 аппаратов искусственной вентиляции легких. До обнаружения зараженных коронавирусом Минздрав утверждал, что полностью готов к пандемии.

По данным минздрава, на 3 июля в Кыргызстане зафиксировано 6 767 случаев заражения COVID-19.

В стационарах на лечении находятся 638 пациентов. Выписаны с выздоровлением 2 655 человек. Умерли за время пандемии с диагнозом коронавирус 76 человек.

Неофициально случаев заражения коронавирусом, а также пациентов с пневмонией может быть намного больше — из-за нехватки мест в больницах и медаппаратуры многие многие не получают необходимой медпомощи, другие лечатся дома из-за того, что у них легкое течение болезни.