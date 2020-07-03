Он настаивает, что расследователи привели в своем материале «ряд сумбурных выводов». Депутат попытался оспорить данные американских банков, но не привел свои доказательства. По его словам, приложенные доказательства «не подтверждают ранее выдвинутые обвинения в адрес Райымбека Матраимова», а журналисты «пытаются увести внимание общественности».

Еще одним поводом для сомнений Матраимов назвал спорные документы, использованные в первом расследовании.

«Автор обвинил благотворительный фонд имени Ислама Матраимова в незаконном получении $2,3 миллионов от некого Айеркена Саймаити, показав фейковые документы в подтверждение этой суммы. Прошло уже больше года, ваш автор до сих пор уклоняется от ответа, не признавая применение фиктивных документов», — написал Матраимов.

Матраимов утверждает, что в новой части расследования «Клооп» признал, что показанные «Азаттыком» документы о переводе $2,3 миллионов, оказались ложными».

Депутат также обратил внимание, что в видео «Азаттыка» этой информации нет.

«В качестве подтверждения они [Клооп] обратились в эти банки, которые не подтвердили информацию о подлинности сведений, опубликованных в предыдущих расследованиях. Однако «Азаттык» в своем новом видеоматериале умолчал этот момент», — написал Матраимов.

Депутат потребовал от «Азаттыка» признать, что обвинения в выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана по отношению к Райыму Матраимову «были голословными», и что в первом расследовании были «фальшивые квитанции» о переводах 2,3 миллиона долларов. При этом в первом расследовании журналисты «Азаттыка» лишь написали, что семья Матраимова может быть связана с выводом денег.

В первом расследовании журналисты нашли связь между компаниями Хабибулы Абдукадыра и бизнесом Минавар Джумаевой — супругой депутата Искендера Матраимова. А также, основываясь на источниках, рассказали, что экс-замглавы таможни Райым Матраимов взял под контроль перевозку грузов из Китая в Узбекистан, а его младший брат Руслан Матраимов был куратором КПП «Достук».

Позднее, уже после убийства Саймаити, расследователи «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP выпустили общее расследование, в котором Саймаити рассказал, как выводил из Кыргызстана более 700 миллионов долларов и что сотрудничал с Райымом Матраимовым. Незаконный вывод средств — почти миллиарда долларов — признает и Финпол.

Новые документы показали еще более глубокую связь Матраимова и Саймаити

Радио «Свобода» (RFE/RL) филиалом которого в Кыргызстане является «Радио Азаттык» ответило на обвинения депутата, заявив, что в первом расследовании журналисты не утверждали, что семья Матраимовых вывела 700 млн долларов из Кыргызстана.

«Первое расследование, которое проводило “Радио Азаттык”, ссылалось на документы, показывающие электронные переводы. Саймаити сказал, что он отправил деньги в благотворительный фонд Исмаила Матраимова. В предоставленных им документах указывалось, что он перечислил в благотворительный фонд более 2,3 миллионов долларов через семь отдельных операций», — уточняется в заявлении Радио «Свобода».

В организации утверждают, что и автор расследования Али Токтакунов не говорил, что подлинность документов была подтверждена.

«Две из этих семи операций, предоставленных Саймайти репортерам, указывали, что 200 000 долларов были переданы фонду Матраимова. Недавно полученные документы из банков США подтвердили эти две транзакции», — говорится в заявлении.

Также расследователи заявили, что просили Саймаити предоставить документы об оставшихся пяти операциях, который уверял, что перечислил эти деньги. Он пообещал предоставить бумажные документы об этих сделках, но за несколько дней до передачи его застрелили в Стамбуле.

Теперь подтверждены пять переводов в фонд Матраимовых от жены Саймаити и других лиц. Нажмите сюда, чтобы увидеть более детальную схему с доказательствами каждого перевода.

В документах, полученных журналистами от банков США о переводах в фонд Матраимова, нет записей о пяти спорных сделках. Сама семья Матраимовых отрицает, что эти сделки были совершены.

«Тем не менее, банковские записи США выявили еще более глубокие связи между Саймайти и донорами благотворительного фонда Исмаила Матраимова, чем это было известно ранее. Они включают в себя банковские переводы в фонд, где указано, что они были совершены для коммерческих целей, таких как “оплата текстиля” и “электроники”, а не для благотворительных целей. Семья Матраимовых еще не предоставила существенных комментариев по поводу этих сделок», — говорится в заявлении.

В заявлении Радио «Свобода» утверждается, что банковские документы из США подтверждают электронные переводы в фонд Матраимова на сумму по меньшей мере 670 000 долларов. Они доказывают связь Матраимова с Саймаити и его партнерами.

«Все эти банковские переводы были сделаны в период, когда Райымбек Матраимов занимал должность высокопоставленного сотрудника таможни Кыргызстана. Саймаити заявил, что ему было поручено перевести деньги в благотворительный фонд Матраимова семьей Абдукадыр, которая управляла империей незаконных грузов по всей Центральной Азии. По его словам, переводы были взяткой для Райымбека Матраимова. Семья Матраимовых это отрицает», — говорится в заявлении.

Радио «Азаттык» призывало кыргызские власти использовать доказательства, которые Саймайти представил до своего убийства о коррупции в таможенной службе Кыргызстана, для объективного расследования.

«Матраимов искажает расследование»

Международные расследователи из OCCRP также прокомментировали заявление Матраимова. Они считают, что депутат «неверно характеризует расследование».

«Матраимов сказал, что его фонд получил только 200 000 долларов. Саймаити сказал, что отправил 2,4 миллиона долларов. Мы доказали, что по крайней мере 670 000 долларов пошли в фонд через Саймаити. Матраимов определенно искажает правду», — сказал Дрю Салливан, редактор OCCRP.

Расследователи подчеркнули, что все факты в материале подтверждены документально, все что основано на воспоминаниях Саймаити и не подтверждено, так и указывается в материале.

Международные специалисты обращают внимание на то, что документальные доказательства, приведенные в новом этапе расследования, противоречат тому, что семья Матраимовых говорила о работе своего благотворительного фонда.

«В частности, многочисленные документальные источники указывают на 670 000 долларов США, полученных фондом из источников, связанных с Саймаити. Транзакции по этим деньгам были помечены, как «текстиль» и «электроника», что не соответствует работе фонда», — говорят они.

Ранее Искендер Матраимов вовсе отрицал связь своих родных и фонда с Саймаити, утверждая, что в фонд перевели двести тысяч долларов, но называть отправителя он не будет. При этом Госфинразведка утверждала, что деньги были отправлены супругой Саймаити.

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