Сотрудники Сузакского РОВД Джалал-Абадской области задержали 18-летнего юношу. Его подозревают в убийстве тещи и нанесении ножевых ранений тестю. Сообщается, что нападение и убийство произошли в ночь на 1 июля.

Как сообщил пресс-секретарь УВД по Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев, в дежурную часть Сузакского РОВД поступил сигнал о совершении убийства в одном из сел района.

Оперативная группа милиции выехала на место и обнаружила тело 63-летней женщины. По результатам первичного осмотра было установлено, что ей было нанесено 16 ножевых ранений. Второй пострадавший — мужчина 66 лет — был доставлен в больницу с тремя ножевыми ранениями.







«Подозреваемый в течение 2 месяцев из ревности избивал свою жену и она сбегала к своим родителям. Подозреваемый пришел к родителям своей жены 29 июня, чтобы забрать ее, но они отказались отпускать свою дочь. Он ушел со словами, что убьет их. В ночь на 1 июля, примерно в 12 часов, он нанес ножевые ранения родителям своей жены, насильно забрал ее и скрылся», — объяснил Жээнтаев.

Жээнтаев рассказал, что в ходе осмотра места происшествия были найдены нож, маска со специальным вырезом в области глаз и другие относящиеся к делу вещи — назначена судебно-биологическая экспертиза. Подозреваемый был задержан 1 июля и водворен в ИВС.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Убийство». Начато досудебное производство.

Семейное насилие

Только за январь 2020 года МВД сообщило о нескольких случаях избиений женщин до смерти, а также намеренных поджогах жен своими мужьями.

Спустя три месяца МВД заявило, что количество фактов домашнего насилия за первый квартал 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Семь женщин, страдавших от насилия в семье, были убиты.

По информации Генеральной прокуратуры, за 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана — 83 процента — хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон: