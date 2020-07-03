Фото: М.Муратов \ Турмуш

2 июля в городе Кызыл-Кыя Баткенской области скончался 34-летний учитель. Это первая смерть пациента с коронавирусом в Баткенской области.

Пресс-секретарь полпреда Баткенской области Чолпон Бердикулова сообщила «Клоопу», что скончавшийся учитель последние десять дней лечился в городской больнице Кызыл-Кии от COVID-19.

«Турмуш» сообщил, что умершего звали Сейдибакказ Муратов. Он работал в лицее «Сапат» учителем по английскому языку.

На 3 июля в Баткенской области коронавирус подтвердили у еще 19 человек. Общее число заражений в области — 127. Из 127 случаев заражения в области выздоровели 42 пациента, умер один.

С середины июня в Баткене резко выросло число заражений и местное управление увеличило количество карантинных постов, стало проверять соблюдение санитарных норм в учреждениях.