Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов на брифинге 2 июля попросил журналистов поддержать людей психологически и писать больше позитивных материалов.

«Хотя бы по одному позитивному материалу пишите. Не просим писать хорошо про правительство. Просим просто публиковать больше хороших, позитивных статей. Поддержите людей психологически, если говорить и писать только о хорошем, то ситуация ведь может измениться», – сказал глава правительства.







Специально для него «Клооп» сделал подборку позитивных новостей, в которых не будет информации о людях, умерших во дворе больниц, потому что им не успели оказать помощь, о расследованиях покупки средств защиты для врачей по завышенным ценам и о непрозрачных тратах миллионов, выделенных на помощь кыргызстанцам.

Президент Сооронбай Жээнбеков 3 июля подписал Указ о награждении ряда медицинских работников страны государственными наградами.

Ряд врачей из медучреждений всех регионов страны получили награды разного ранга «за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, обеспечение охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в связи с Днем медицинского работника Кыргызской Республики».

Кыргызский художественный фильм «Көл (Озеро)» попал на Шанхайский Международный кинофестиваль «Китае Shangai IFF». Об этом на своей странице на фейсбуке сообщила сценаристка и продюсерка фильма Эрке Джумакматова.

По ее словам, фильм из Кыргызстана попадает на этот фестиваль впервые за 23 года его существования.

«Учитывая насколько там высокий конкурс именно азиатского кино, это, конечно же, для нас большая удача!», – отметила Джумакматова.

Дорогие друзья, знакомые, коллеги и конечно все кто работал над фильмом "Көл", у нас сегодня прекрасные новости!… Publicerat av Erke Dzhumakmatova Fredag 3 juli 2020

Полнометражный художественный фильм «Көл (Озеро)» – это дебютная работа кыргызского режиссера Эмиля Атагельдиева. В основу истории легла древняя кыргызская легенда о душах предков, живущих в виде рыб в священном озере.

Фильм был снят «СТУДИЕЙ ОЙМО» совместно со студией «АйтышФильм» при финансовой поддержке Департамента кинематографии Минкультуры.

Американский стриминговый сервис Netflix 26 июня выпустил первый сезон документального веб-сериала «Home Game (Домашняя игра)». Сериал посвящен «глобальному взгляду на традиционные и необычные национальные виды спорта», а также сообществам и культурам, в которых они существуют.

Шестая 31-минутная серия сезона посвящена кыргызской национальной игре кок-бору. В организации съемок на Иссык-куле приняли участие Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, местные спортивные федерации и клубы кок-бору, а также ассистенты из Кыргызстана.

В съемке также приняли участие профессиональные игроки Манас Ниязов и Сейитбек Анарбек уулу, рассказавшие об игре на кыргызском языке.

Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ОАО «Кыргызтелеком» расширил зону покрытия оптической сети в Кыргызстане и подключил к ней отдаленные населенные пункты Тюпского района Иссык-Кульской области.

Работы по строительству волоконно-оптических линий связи для КПП «Каркыра-автодорожный» и пограничной службы «Каркыра» завершились. Теперь высокоскоростной интернет проведен до заставы пограничной службы. Общая протяженность строительства волокна составляет 19 километров.

В рамках цифровизации регионов к интернету со скоростью 10 мБ/с подключен молочный завод «Сүт Булак», расположенный в селе Жылуу-Булак Иссык-Кульской области.

Ранее согласно программе устранения «цифрового неравенства» высокоскоростной интернет был проведен в селах Ак-Суйского района Иссык-Кульской области – к нему подключили айыл окмоту, районные медучреждения и школы.

Предприниматель Адылбек Асанов опубликовал в своем инстаграме видео, в котором рассказал, что им были собраны средства на 70 кислородных концентраторов (один аппарат стоит от $550). По его словам, концентраторы должны прибыть в Бишкек в понедельник 6 июля.

«В связи с тем, что в стране острая нехватка аппаратов ИВЛ и тяжелая ситуация, мы заказали 70 аппаратов, они приедут в понедельник. К нам стали обращаться граждане, они спрашивают номера карты, чтобы тоже не остаться в стороне и собрать средства. Вместе поможем народу, спасибо вам!», – сказал Асанов.



Популярные певцы Мирбек Атабеков и Анжелика Кайратова также сообщили в своих соцсетых, что перечислили деньги на покупку необходимой медицинской техники. Они призвали других бизнесменов и звезд шоу-бизнеса присоединиться к этой инициативе.

«Мы поддерживаем инициативу бизнесмена Адыла Асанова. Он собрал средства на покупку 70 кислородных концентраторов. В нашей стране есть богатые люди, которые могут выделить солидные суммы – не 100 тысяч сомов, а даже 100 тысяч долларов. Помогите народу», — сказал он.



Певица Анжелика Кайратова сообщила, что тоже перечислила средства, а также объявила на своей странице акцию на рекламные публикации для бизнесов за 200 долларов. Собранные деньги певица также пожертвует на покупку необходимой техники.

Ранее бишкекские предприниматели выделили свой семейный отель под госпиталь из-за нехватки мест для размещения и лечения больных. Певица пообещала им постоянную бесплатную рекламу их бизнеса.