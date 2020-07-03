Глава Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова на брифинге 3 июля, прокомментировала видео, где девушку без сознания долго не принимали в Городскую клиническую больницу №1.

Акматова рассказала, что пациентку не могли быстро принять в больницу из-за большого потока пациентов.

«Больница была в процессе открытия, там был очень большой поток пациентов. Эту пациентку госпитализировали в палату интенсивной терапии, сегодня ее состояние средней тяжести, ей обеспечили кислородный концентратор, и ее переведут в обычную палату», — рассказала Акматова.







Видео с девушкой без сознания у дверей больницы опубликовали 1 июля в телеграм-канале «СейчасKG».

На видео запечатлено, как молодой человек держит девушку без сознания на руках, а другая женщина стучит в закрытые двери клиники. Через некоторое время дверь открывают и медики впускают парня с девушкой на руках в здание больницы.

На брифинге 30 июня заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев сообщил, что в больницах Бишкека и Оша не хватает мест для пациентов.

«Одна из главных проблем на сегодня — нехватка коек, в основном, в Бишкеке и Оше. Резко увеличилось количество больных с пневмонией в тяжелом состоянии», — сказал он.

На 3 июля в Кыргызстане зарегистрировано 6 767 случаев заражения коронавирусом. В стационаре на лечении находятся 638 пациентов, 2 655 пациентов выписали с выздоровлением. Всего за время пандемии умерли 76 пациентов.

Известно также, что за сутки умерли 23 человека с пневмонией — симптомы, как у пациентов с COVID-19, но тест на коронавирус был отрицательным.

Еще 337 человек с пневмонией в тяжелом состоянии, а в реанимации 112 человек. За время пандемии умерли 120 пациентов с внебольничной пневмонией.