Журналисты издания «ПолитКлиника» провели расследование о госзакупках средств индивидуальной защиты (СИЗ) и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Расследователи отмечают, что СИЗы, маски и аппараты ИВЛ во время пандемии коронавируса стали дороже. При этом госорганы закупали эти товары по завышенным ценам.

Для своего расследования журналисты выделили период госзакупок с января по май 2020 года. По их данным, по выбранным категориям за этот период планировалось провести тендеры на сумму в 163,9 млн сомов.







Из более двух тысяч организованных тендеров реализованы были только 1 075. Общая сумма реализованных тендеров составила 116,6 млн сомов.

Маски и СИЗы от строительных компаний

По данным журналистов, в госзакупках принимали участие 443 участника. Среди участников были компании, не имеющие отношения к здравоохранению. Однако эти компании побеждали в тендерах на поставку масок и дезинфицирующих средств.

«Так, из 107 победивших компаний 52 или 48% от общего числа были представлены строительными компаниями. Например, стройкомпания “Ахмад строй” выиграла лот по закупке масок-респираторов, туристическая компания «Горизонт Тур» выиграла лот по закупке дезинфицирующих и индивидуальных средств защиты. А ивент-компания ”Event M” стала победителем лота по закупке масок», — говорится в расследовании.

Журналисты «ПолитКлиники» посчитали, что 46% из объявленных тендеров провели путем прямого заключения договора. Согласно закону «О госзакупках», в период чрезвычайного положения в стране разрешается проводить госзакупки методом прямого заключения договора.

По данным журналистов, больше всего тендеров выиграла компания «Кокомерен». Общая сумма всех выигранных ею тендеров составила 19,2 млн сомов.

Завышенная стоимость СИЗ

Всего тендеры организовывали 234 госучреждения, большая часть закупок пришлась на Национальный госпиталь при минздраве. Журналисты обнаружили тендер на закупку защитных костюмов, которые стоили шесть тысяч сомов. На закупку 500 комплектов СИЗ было выделено три миллиона сомов.

При этом, по данным журналистов, рыночная цена на многоразовые противочумные комплекты в Бишкеке составила около двух тысяч сомов.

В тендере победила компания «Фарватер». Основатель компании Жанторо Турдубаев в интервью журналистам «ПолитКлиники» рассказал, что такая цена обусловлена качеством товара.

«Существует два вида СИЗ. Мы реализуем противочумные костюмы. Они сшиты с соблюдением всех технических требований. Многие люди, часто не разбираясь в качестве, говорят, что костюмы шьют как попало. А наши костюмы можно использовать 10 раз. Не у каждого, наверное, хватит духу продавать костюмы за 1000 сомов по 6 000 сомов. Да и те, кто проводит тендер, тоже боятся ответственности. Наши костюмы шьют здесь», — рассказал Турдубаев в интервью «ПолитКлиники».

Эта же компания поставляла одноразовые маски по 400 сомов за шутку. Расследователи считают, что подобные маски можно купить по цене от 30 до 150 сомов.

Журналисты также выявили и завышенную стоимость при закупке респираторных масок. Так в расследовании говорится о тендерах по закупке респираторных масок FFP3, стоимость которых составила 300 сомов.

По данным расследователей, на закупку 600 масок FFP3 было перечислено 180 тысяч сомов. Лот выиграла компания «Пегасс». Однако журналисты утверждают, что такие маски можно купить в пять-шесть раз дешевле.

В интервью изданию глава «Пегасс» Нурсултан Болотбеков сказал, что цена на маски FFP3 выросла во время карантина и доходила 800 сомов за штуку.

Завышение цен журналисты выявили и при закупке аппарата ИВЛ за 2,5 миллиона сомов. Этот лот выиграла компания «Кокомерен». При этом отмечается, что аппарат ИВЛ VENTIlogic LS можно найти в интернет-магазинах и за один миллион сомов.

«При анализе данных сайта Департамента госзакупок мы выяснили, что порой сумма при проведении госзакупок превышала рыночную стоимость товаров в 10 раз», — говорится в расследовании.

Компания, связанная с партией «Биримдик»

В своем расследовании журналисты также связывают компанию «Фаворит-Сервис», участвовавшую в тендерах, с партией «Биримдик», в которой состоит брат президента Кыргызстана Асылбек Жээнбеков.

Компания приняла участие в 28 лотах и выиграла 11 из них.

Журналисты выяснили, что директором компании является Индира Садыкова, которая также была в составе учредителей партии «Биримдик».

В интервью журналистам Сыдыкова сообщила, что не планирует принимать участие в выборах.

«Да, я являюсь учредителем компании “Фаворит-Сервис”. Мы участвовали во многих тендерах, во скольких точно, даже не знаю. А партия наверняка будет участвовать в парламентских выборах. Но я в парламент не пойду. Я далека от политики», — сказала журналистам Сыдыкова.

В самой же партии «Биримдик» опровергли информацию о том, что Индира Садыкова является учредителем политобъединения.

«Индира Садыкова в настоящее время не имеет отношения ни к политическому совету партии “Биримдик”, ни к его деятельности», — заявил преcс-секретарь партии Адилет Султаналиев, ранее занимавший должность пресс-секретаря Мухаммедкалыя Абылгазиева, который был на тот момент главой кабмина.

В партии обвинили журналистов в «поверхностном изучении процедур закупок и откровенном передергивании фактов».

«Выглядит как попытка высосать из пальца обвинения в адрес партии “Биримдик”. При этом все смешивается в одну кучу: и тендеры, и маски, и политические партии. К большому сожалению, мы наблюдаем за недобросовестной атакой на репутацию нашей партии путем распространения ложной информации», — говорится в заявлении партии.

При этом «Биримдик» призвала правительство предоставить общественности исчерпывающую информацию об обоснованности всех закупок медицинских средств и оборудования за весь период противодействия распространению пандемии.

Финпол уже начал проверку

В пресс-службе Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями «Клоопу» сообщили, что по поручению президента уже проверены тендеры на закупку СИЗ, объявленные в феврале 2020 года.

«Факт в ЕРПП был зарегистрирован в марте 2020 года. В настоящее время ведется досудебное производство», — сообщили в Финполе.

В Финполе добавили, что подробная информация по делу будет позже.

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