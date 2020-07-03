Адвокат Канат Хасанов опубликовал заявление к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову у себя в фейсбуке. В нем он попросил возбудить уголовное дело в отношении экс-премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Он отметил, что из-за карантина в Бишкеке не может подать заявление на месте, поэтому просит зарегистрировать его заявление в соцсетях в Едином реестре учета преступлений и происшествий (ЕРПП).

В своем заявлении Хасанов заявил, что Абылгазиев, будучи в должности премьер-министра, «используя свои должностные полномочия и действуя вопреки действующему законодательству, халатно отнесся к своим служебным обязанностям при проведении комплекса мероприятий» в ходе пандемии COVID-19.







По его мнению, действия бывшего главы правительства привели к «гибели более 120 лиц, что можно отнести к категории особо тяжких преступлений».

«А так же просим провести тотальную проверку по распределению финансовой помощи, полученной от международных финансовых институтов для Кыргызстана, так как, согласно расследованию сайта “ПолитКлиника”, опубликованному на странице “Kaktus.Media” видно, что в распределении денежных средств усматриваются признаки коррупционных проявлений в воровстве денежных средств. В случае подтверждения просим также возбудить уголовное дело в отношении Абылгазиева, Боронова и других причастных лиц, допустивших воровство денежных средств в целях личной наживы!», – написано в заявлении адвоката.

Генеральному прокурору Кыргызской республики! … Publicerat av Kanat Hasanov Torsdag 2 juli 2020

Ранее Канат Хасанов, который сейчас сам находится в тяжелом состоянии из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщил о том, что умер его коллега Кайрат Загибаев. Юрист скончался от осложнений, вызванных пневмонией.

По его словам, сейчас в тяжелом состоянии находятся еще шесть адвокатов, включая его.

Издание «ПолитКлиника» 1 июля опубликовало расследование по госзакупкам, проведенным в период пандемии. Согласно ему, цены на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинских масок были завышены – защитные костюмы, рыночная цена которых не превышает 2 тысяч сомов, были закуплены по 6 тысяч сомов, а респираторные маски — по 300-400 сомов.

Авторы расследования отметили, что обычная цена этих масок колеблется в пределах от 30 до 150 сомов. Также поясняется, что обычные медицинские маски закупались по 25 сомов.

2 июня в Финполе сообщили, что по поручению президента проводится расследование по фактам, описанным в журналистском расследовании.