Мэрия Бишкека опубликовала фотографии дневных стационаров — их открыли из-за роста пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Мест в больницах не хватает, как и медаппаратуры и самих медиков. К спасению кыргызстанцев присоединяются все, кто хочет хоть как-то помочь.

Кыргызские знаменитости организовали сбор на приобретение медаппаратуры, люди идут в волонтеры, бизнес предоставляет свои площадки — кафе кормят медиков и волонтеров, отели — предоставляют свою площадь для размещения стационаров. Присоединились к помощи медикам и некоторые политики, в том числе те, кто из политики уже ушел.







Адреса дневных стационаров уже известны:

В Свердловском районе стационар расположен в физкультурно-оздоровительном комплексе (в спортзале с большой площадью) в Востоке-5, В Первомайском районе — во Дворце спорта, в Ленинском районе в спортивном комплексе Газпрома, а в Октябрьском районе в пекарне в 12 микрорайоне. Мэрия предупредила, что медиков в стационарах пока нет.

Мэр А.Суракматов дал вчера вечером поручение развернуть дневные стационары в каждом районе. За ночь сделано многое. Уже завершаем работы. Осталось немного, но ценного: медики, лекарство и оборудование💜💚❤️🙏 #бирөлкөбиртагдыр pic.twitter.com/5Ywgzcabqw — Мэрия города Бишкек (@bishkekcityhall) July 4, 2020

Премьер Кубатбек Боронов сообщил, что в этих стационарах будут дежурить»опытные врачи, которые проконсультируют и проведут необходимые процедуру».

«Сейчас очень много людей, которые не могут попасть в больницы. Они заняты тяжелобольными. Однако, есть граждане, у которых наблюдаются первые симптомы заболевания. Они не должны запустить болезнь, находясь дома. Для того, чтобы они получили своевременную медицинскую помощь, силами столичного муниципалитета, в каждом из четырех районах города открываются стационарные центры. Здесь будут дежурить опытные врачи, которые проконсультируют и проведут необходимые процедуру.

В день они смогут обслужить от 4000 до 6 000 тысяч человек. В случае необходимости количество койка мест будут увеличиваться. Специалисты рекомендуют обращаться в эти временные медицинские центры тем, у кого первичные симптомы ОРВИ, пневмонии или гриппа. У каждого центра будут развернуты передвижные аптеки, где будут реализовываться необходимые лекарства», — сказал он.