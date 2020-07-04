Певец Кайрат Примбердиев на своей странице в фейсбуке выложил видео, где он поёт под гитару песню. В ней он задает вопросы — чего же не хватает власть имущим, когда придут «достойные», а также просит кыргызстанцев не брать деньги на выборах, а делать выбор с умом.

Перевод текста песни:

Хватит! Хватит лгать и брать!







Хватит! Хватит красоваться перед народом!

Не хватает? Тебе не хватает твоего богатства и власти?

Не чувствуешь? Не чувствуешь своих мучений народа?

Не решает! Почему не решают проблем народа те, кто может?

Пусть уходят! Пусть уходят, если не могут их решить!

Хватит брать деньги перед выборами,

Будущее хватит продавать за копейки!

Хватит! Хватит!

Хватит уже всего этого!

Уйдут! Уйдут!

Когда уйдут недостойные?

Хватит! Хватит!

Хватит уже всего этого!

Придут! Придут!

Когда придут достойные?

Настало время семь раз отмерить

И один раз отрезать

Желаю для моего народа

Счастливых времен!

Загробный мир! В тот мир

Не унести богатства!

Вечность! В этом мире

Не остаться навечно!

Хватит! Невежество

Среди народа, хватит!

Всем! Равнодушие

Печалит, что оно во всех!

Ранее певец заявил, что больше не будет участвовать в «предвыборных играх».

«Мне стыдно, что я раньше выступал на предвыборных концертах и прошу прощения у кыргызского народа», — написал он.

Выборы в парламент назначены на 4 октября. Замглавы ЦИК сказал, что из-за эпидемиологической ситуации в Кыргызстане партии не смогут устраивать концерты и собирать стадионы избирателей, так как массовые мероприятия запрещены. Регистрация партий завершится 3 сентября, а 4 сентября начнётся агитационный период.