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Коронавирусная инфекция до сих остается не полностью изученной. Поэтому минздрав Кыргызстана постоянно меняет алгоритмы действий и вводит новые правила при работе с зараженными коронавирусом.

«Клооп» собрал последние рекомендации Минздрава и Республиканского штаба, и расписать, какие симптомы проявляются у зараженных коронавирусной инфекцией, куда обращаться, что нужно делать и чего не делать, если у вас есть эти симптомы.







Типичные симптомы коронавируса

Повышенная температура;

Кашель;

Затруднения дыхания, одышка;

Мышечная боль, слабость;



Потеря обоняния.

Редкие симптомы коронавируса

Головная боль;

Кровохарканье;

Диарея;

Тошнота, рвота.

Если вы контактировали с больным, то симптомы COVID-19 могут проявиться в течении 14 дней. Это может протекать как обычная простуда или грипп.

Что делать, если у вас есть один или несколько симптомов?

Оставаться дома;

Изолироваться от других членов семьи (носить одноразовую маску с интервалом 2 часа, мыть чаще руки, пользоваться отдельной посудой, ограничить передвижение по дому, регулярно проветривать помещение);

Позвонить 118 или в ЦСМ, или отправить смс и сообщить о симптомах.

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Если у вас температура невысокая, то вы можете обратиться в ЦСМ или к семейному врачу. По телефону вас должны проконсультировать и назначить лечение. Кроме того в телеграм есть группа «Врачи онлайн», в которой кыргызские врачи консультируют тех, кто не может добиться госпитализации или имеет только легкие симптомы.

Телефоны доверия ЦСМ по всем областям можно найти на сайте Республиканского штаба нажав вкладку «Контакты».

Список всех семейных врачей и центров семейной медицины Бишкека можно найти тут

Уже позвонил(а), дальше что?

Мобильные бригады, приехавшие на вызов проведут осмотр, термометрию и сделают заключение госпитализировать или нет.

Согласно алгоритмам Минздрава, если у вас температура выше 38°С, признаки дыхательной недостаточности и пневмонии, то вас должны госпитализировать, не дожидаясь результатов ПЦР-теста.

Также вас госпитализируют, если у вас …

тяжелое течение болезни — одышка даже в спокойном положении — частота дыхания более 30, сатурация менее 90. Госпитализация без сдачи ПЦР-теста на COVID-19.

среднетяжелое течение болезни — одышка при маленьких нагрузках — частота дыхания менее 30, сатурация менее 93.

легкое течение болезни, без одышки. Но вы проживаете с людьми старше 60 лет или с людьми у которых имеются хронические заболевания сердца, легких, почек или сахарный диабет.

нет условий для изоляции (отдельной комнаты), но проживаете вы с людьми старше 65 лет, детьми до 5 лет, беременными женщинами, людьми с ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек.

Также теперь мобильные бригады больше не будут делать экспресс-тесты на COVID-19 и брать мазок на ПЦР-тест.

Вас отправят на домашнее лечение, если …

у вас подтвердился COVID-19, но болезнь протекает бессимптомно. Вы можете лечиться дома под наблюдением врача (если есть необходимые условия). Если ваше состояние ухудшится, то лечащий врач может принять решение о госпитализации.

вы получаете лечение в стационаре с COVID-19, но на 3-5 день у вас не будет подниматься температура, то лечащий врач, может при повторном отрицательном анализе при вашем согласии, отправить вас на домашнее лечение под присмотром врачей ЦСМ по месту жительства.

Фото: Минздрав

Минздрав говорил, что можно привозить больных не дожидаясь скорой, да?

Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев действительно 30 июня на брифинге сказал, что те, у кого есть возможность, могут привозить больных в больницу на своем личном транспорте, не дожидаясь скорой, их примут.

При этом он отмечал, что пациенты с лёгким течением не нуждаются в госпитализации.

На следующий день замминистра пояснил, что важно учитывать состояние человека и привозить в больницу тяжелобольных.

Он призвал вести людей со средней тяжестью течения болезни в обсервацию, развернутую на базе «Ганси», а тяжелые случаи в Нацгоспиталь и больницу №1.

Как лечиться при легкой форме?

Республиканский штаб в рекомендует симптоматическое лечение

Обильное питьё жидкости (вода, чай, морсы)

Парацетамол и ибупрофен при повышении температуры тела 38,50

Сохранить дозированную физическую активность

Продолжать лечение других хронических заболеваний (сахарный диабет, астма и другие)

Следить за следующими показателями

Температура тела

Частота пульса

Появление или усиление одышки

Появление или усиление кашля

Ежедневно нужно информировать своего семейного врача об этих симптомах.

Что делать при ухудшении?

При сохранении лихорадки, усилении кашля, одышке при небольшой физической нагрузке или в покое, сообщите об этом семейному врачу, который определит тактику дальнейшего лечения и при необходимости предложит госпитализацию.

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Советы врачей через мессенджеры и соцсети

Кыргызстанские медики начали консультировать людей, которые жаловались на те или иные симптомы, чтобы разгрузить 103 и 118.

Некоторые из них организовали телеграм каналы.

Один из таких каналов — «Врачи онлайн» (@doctors_onlineChat, @doctors_online_answer, @doctorsOnlineBot). Так же есть канал «Консультация инфекциониста».

По словам одной из соосновательниц канала «Врачи онлайн» Азалии Азатовой, консультациями занимаются около 20 врачей из разных сфер медицины, терапевты, пульмонологи, инфекционисты, неврологи и другие.

«Но и их не хватает, потому что практически все работают в очагах заражения и заходят консультировать во внерабочее время. А те, кто не работает, болеют и очень плохо себя чувствуют», — отмечает Азалия Азатова.

Она говорит, что из-за того, что вопросы приходят в режиме нон-стоп канал продолжает искать свободных врачей, чтобы они могли заменять друг-друга.

« “Врачи онлайн” не делают назначений, а только консультируют, дают рекомендации, такие как обильное питье, промывание носа, полоскание горла, и подсказывают, к какому врачу им необходимо обратиться», — отмечает соосновательница телеграм канала.

А врач реаниматолог-анестезиолог Кожобек Дыйканбаев в своём твиттере составил рекомендации, где он распределил симптомы по частоте встречаемости и дал рекомендации по лечению.

Для легких форм течения ОРВИ без признаков пневмонии.

Симптомы: Головная боль, боль в суставах и мышцах, слабость, усталость, повышение температуры тела выше 37°С, озноб, который сменяется жаром, затем потливостью, снижение и отсутствие аппетита.

Лечение:

Обильное витаминизированное питье каждый час или полтора (чай, кипяток с лимоном и малиновым вареньем, без сахара, компот из сухофруктов домашней варки с минимальным добавлением сахара).

Контроль температуры тела желательно парацетамолом (взрослый 500 мг, детский 200-250 мг), у детей можно ибуфеном. Сбивать повышение температуры тела выше 38°С, всё что ниже сбивать нежелательно. Дополнительно детей можно обтирать водой комнатной температуры, но не спиртом.

Общеукрепляющее Аскорбиновая кислота с глюкозой по 1 таблетке каждые 6 часов.

Если у вас есть какие-либо симптомы, схожие с COVID-19, пневмонией или ОРВИ, не надо ходить по магазинам, гулять на улице и в других общественных местах, принимать гостей. Многие идут в лаборатории для сдачи тестов, анализов крови — но если у вас уже есть клинические проявления, то в период пандемии они расцениваются, как проявление COVID-19, независимо от результатов теста.