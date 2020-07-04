Минздрав сообщил, что коронавирус подтвердили у еще 71 медработника.

Заразились 36 медиков из Бишкека, 19 из Чуйской области, пять из Иссык-Кульской, по четыре в Оше и Ошской области, три в Баткенской, по два в Нарынской и Джалал-Абадской областях.

Минздрав не сообщил, у скольких медиков обнаружили пневмонию с подтвержденным коронавирусом.







Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 1065, из них выздоровели 490 медработников.

Известно о смерти пяти медработников, но и зараженных, и скончавшихся медиков может быть больше. Кыргызстанцы сообщают в соцсетях о смертях своих близких, в том числе медработников.

Медикам, заразившимся коронавирусом во время работы, положена единовременная компенсация в размере 200 тысяч сомов. Решение о выплате принимает специальная комиссия на основании расследования обстоятельств заражения.

Пока известно о 41 медработнике с COVID-19 из Ошской области, которому должны выплатить компенсацию.