Режиссер Азим Азимов рассказал о том, как лечился от COVID-19.
«Друзья, я уже писал, что вылечился от коронавируса. Были осложнения в виде двусторонней пневмонии, но всё позади. Решил записать видео, в котором рассказал про свой опыт борьбы с вирусом. Надеюсь, что для кого-то это видео окажется полезным. Берегите себя, будьте здоровы!» — сказал он.
Какие советы он дал? Кратко.
- Не скрывайте, если заразились, будьте ответственны, предупредите тех, с кем контактируете;
- Не надо бесконтрольно «накачивать» себя лекарствами и антибиотиками;
- Если вы начали лечение после консультации с врачом — не надо комбинировать его с рекомендациями еще кого-то;
- Если у вас есть симптомы простудного заболевания (они же симптомы коронавируса) — соблюдайте самоизоляцию.