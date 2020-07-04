Режиссер Азим Азимов рассказал о том, как лечился от COVID-19.

«Друзья, я уже писал, что вылечился от коронавируса. Были осложнения в виде двусторонней пневмонии, но всё позади. Решил записать видео, в котором рассказал про свой опыт борьбы с вирусом. Надеюсь, что для кого-то это видео окажется полезным. Берегите себя, будьте здоровы!» — сказал он.

Какие советы он дал? Кратко.