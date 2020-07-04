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В столице Казахстана Нур-Султане, в университете имени Нурсултана Назарбаева открыли памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Второй президент Казахстана, действующий лидер Касым-Жомарт Токаев открыл памятник онлайн.

Памятник открыли 3 июля — а накануне, 2 июля, стало известно, что Наразбаев излечился от COVID-19.

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана и правил страной почти 30 лет. Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года.

После ухода с поста президента Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно, закон об этом принял парламент в мае 2018 года.