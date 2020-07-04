Кыргызстанец Адыл Жапаркулов в фейсбуке описал ситуацию у больницы на улице Интергельпо — ее из-за нехватки мест недавно открыли для пациентов с симптомами COVID-19.

Туда же, на помощь врачам, отправились и волонтеры. Медиков не хватало — ранее был брошен клич студентам медвузов, чтобы они пришли на помощь специалистам, а в Бишкек стали свозить врачей из регионов.







«4 июля. 2 часа ночи.

У входа в больницу было человек 30-40, все умоляли принять. Половина с жутким кашлем, два человека дышали с хрипом.

Медперсонал устало разводили руками и говорили, что не хватает рук для ухода и принимают они только тяжелобольных и в критическом состоянии.

На фото грузят тело 50-летней женщины, которая скончалось от пневмонии, скосило ее практически за неделю, судя по разговорам родных и близких.

Водитель «катафалка», по другому я его назвать не могу, просил тело положить ближе к стенке, так как у него ещё шесть вызовов с летальным исходом, и всех нужно везти в морг.

Атмосфера такая, что долго находиться там невозможно».